Казаки потребовали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене в Омске

Напомним, что ранее обращения казаков действительно становились поводом для отмены массовых мероприятий. Например, в марте этого года из-за жалобы совета атаманов не состоялся концерт Лолиты. По их мнению, проведение концерта нарушило бы все возможные нравственные нормы омичей, так как исполнительница участвовала в «голой вечеринке».