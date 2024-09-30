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Posted 30 сентября, 12:32

Published 30 сентября, 12:32

Modified 30 сентября, 14:16

Updated 30 сентября, 14:16

Омские казаки призвали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене

Казаки потребовали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене в Омске

30 сентября 2024, 12:32
Фото: 1MI

Омские казаки призвали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене

По мнению совета атаманов, организаторы концерта должны извиниться перед омичами.

Совет омских атаманов обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен пройти на G-Drive Арене 23 ноября. По мнению казаков, организаторам необходимо извиниться перед омичами за приглашение таких гостей.

Как становится ясно из документа совета атаманов, причиной такого требования стали высказывания исполнительницы в 2014 году.

«Та самая Арбенина, которая в 2014 году, когда наши казаки встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве… Та самая Арбенина, которая не знает, на чьей стороне правда. Назовите фамилии ответственных лиц, чтобы омичи знали, кто предает их в тылу, когда наши братья сражаются на передовой?» — написано в обращении.
Фото: Совет Атаманов Казачьего Народа

Напомним, что ранее обращения казаков действительно становились поводом для отмены массовых мероприятий. Например, в марте этого года из-за жалобы совета атаманов не состоялся концерт Лолиты. По их мнению, проведение концерта нарушило бы все возможные нравственные нормы омичей, так как исполнительница участвовала в «голой вечеринке».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Концерт#Отмена концерта#Арена#G-Drive Арена#Концерты
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