Как сделать зеркала в доме по-настоящему блестящими

Posted 30 сентября, 08:53
Published 30 сентября, 08:53
Modified 30 сентября, 08:55
Updated 30 сентября, 08:55
Чтобы получить наилучший результат и оттереть зеркало до блеска, необходимо выбрать правильное чистящее средство.
Идеальный вариант, который подойдет практически для любой зеркальной поверхности — специальные средства, продающиеся в любом магазине бытовой химии.
В таких средствах содержатся компоненты, которые препятствуют появлению разводов и придают блеск поверхности. Эти жидкости, как правило, оттирают не только зеркала, но и окна, эффект в обоих случаях очень похожий.
Однако специальное соседство не всегда есть под рукой, а протереть зеркало нужно. Тогда на помощь может прийти раствор уксуса или нашатырного спирта с водой. Напомним, что уксус может помочь и при избавлении от пыли, об этом подробнее можно прочитать здесь.
Лучшим вариантом для очищения зеркала, окна или другой поверхности считается микрофибра. Именно этот материал эксперты называют наиболее впитывающим влагу. Кроме того, микрофибра не оставляет ворсинок, что часто является проблемой при использовании обычных тряпок. Также можно использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или бумажные полотенца.
Перед тем, как начать мыть зеркало специальной жидкостью, нужно протереть его сухой тряпкой. Важно, чтобы мягкая ткань была чистой, лучше заранее ее постирать. Далее нужно нанести средство на поверхность, при этом следя за тем, чтобы на одном месте его не скапливалось слишком много.
Протирать зеркало следует круговыми движениями, постепенно переходя от одного участка к другому. Так вы сможете равномерно распределить чистящее средство и избежать разводов.
Чтобы высушить поверхность после мытья, нужно пройтись по ней сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Дополнительный блеск в этом случае придаст полировка газетой.
Не только покупные средства могут отмыть зеркала до блеска. Часто такой же эффект можно получить и после использования народных растворов. Например, крахмал, разбавленный в воде, также не оставит разводов и идеально очистит поверхность. Эффективен также холодный чай, он способен придать зеркалу блеск.
Если вы хотите мыть зеркала реже и при этом не видеть их грязными, необходимо чаще проветривать комнату и использовать увлажнитель воздуха. В таком случае на поверхности будет оседать меньше пыли.
Источник: belnovosti.by
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