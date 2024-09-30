Как сделать зеркала в доме по-настоящему блестящими

Однако специальное соседство не всегда есть под рукой, а протереть зеркало нужно. Тогда на помощь может прийти раствор уксуса или нашатырного спирта с водой. Напомним, что уксус может помочь и при избавлении от пыли, об этом подробнее можно прочитать здесь.