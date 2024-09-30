Как раз и навсегда избавиться от накипи в чайнике: топ действенных способов

Нужно следить за тем, сколько налета образуется в чайнике и своевременно его убирать. Для этого могут помочь как специальные средства, так и народные методы по типу раствора лимонной кислоты или уксуса. Отметим, что кислоты помогут избавиться и от других проблем в доме, например, от тараканов.