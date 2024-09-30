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Posted 30 сентября, 12:52

Published 30 сентября, 12:52

Modified 30 сентября, 18:04

Updated 30 сентября, 18:04

Как раз и навсегда избавиться от накипи в чайнике: топ действенных способов

Как раз и навсегда избавиться от накипи в чайнике: топ действенных способов

30 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Накипь не только делает хуже вкус воды, но и влияет на долговечность прибора. Расскажем, как справиться с проблемой и избежать ее повторного появления.

Причины образования накипи

Главная причина, по которой в чайнике образуется накипь — жесткая вода. Именно в ней содержится большое количество солей кальция и магния, которые при нагревании оседают на стенках.

Способы предотвращения накипи

Фильтрация воды

Чтобы не пить загрязненную накипью воду, жидкость можно фильтровать. Для этого пригодятся специальные фильтры-кувшины или системы очистки, установленные на кран.

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Регулярная очистка

Нужно следить за тем, сколько налета образуется в чайнике и своевременно его убирать. Для этого могут помочь как специальные средства, так и народные методы по типу раствора лимонной кислоты или уксуса. Отметим, что кислоты помогут избавиться и от других проблем в доме, например, от тараканов.

Правильное использование

Значительно снизить риск образования накипи позволит правильное использование чайника. Например, в нем нельзя оставлять кипяченную воду на длительное время, а после каждого использования рекомендуется выливать остатки жидкости и споласкивать чайник.

Выбор качественного чайника

Также с вниманием следует подойти к выбору чайника. При покупке следует обращать внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь чайники из нержавеющей стали или стекла менее подвержены образованию накипи, чем пластиковые или эмалированные.

Фото: 1MI

Природные умягчители

Еще один способ борьбы с накипью — использование природных умягчителей воды. Жесткость воды можно снизить с помощью кусочка скорлупы куриного яйца или веточки базилика, опущенных в чайник перед кипячением. Такая мера позволит уменьшить количество налета и замедлит его появление.

Профилактические меры

Сохранить чайник в хорошем состоянии поможет регулярная профилактика. Раз в неделю в нем необходимо кипятить воду с добавлением нескольких капель лимонного сока или уксуса, это поможет растворить накипь на начальной стадии.

Источник: belnovosti.by

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#Анастасия Баянова#КЦ
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