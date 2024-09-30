Как раз и навсегда избавиться от накипи в чайнике: топ действенных способов

Posted 30 сентября, 12:52
Published 30 сентября, 12:52
Modified 30 сентября, 18:04
Updated 30 сентября, 18:04
Главная причина, по которой в чайнике образуется накипь — жесткая вода. Именно в ней содержится большое количество солей кальция и магния, которые при нагревании оседают на стенках.
Фильтрация воды
Чтобы не пить загрязненную накипью воду, жидкость можно фильтровать. Для этого пригодятся специальные фильтры-кувшины или системы очистки, установленные на кран.
Регулярная очистка
Нужно следить за тем, сколько налета образуется в чайнике и своевременно его убирать. Для этого могут помочь как специальные средства, так и народные методы по типу раствора лимонной кислоты или уксуса. Отметим, что кислоты помогут избавиться и от других проблем в доме, например, от тараканов.
Правильное использование
Значительно снизить риск образования накипи позволит правильное использование чайника. Например, в нем нельзя оставлять кипяченную воду на длительное время, а после каждого использования рекомендуется выливать остатки жидкости и споласкивать чайник.
Выбор качественного чайника
Также с вниманием следует подойти к выбору чайника. При покупке следует обращать внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь чайники из нержавеющей стали или стекла менее подвержены образованию накипи, чем пластиковые или эмалированные.
Природные умягчители
Еще один способ борьбы с накипью — использование природных умягчителей воды. Жесткость воды можно снизить с помощью кусочка скорлупы куриного яйца или веточки базилика, опущенных в чайник перед кипячением. Такая мера позволит уменьшить количество налета и замедлит его появление.
Профилактические меры
Сохранить чайник в хорошем состоянии поможет регулярная профилактика. Раз в неделю в нем необходимо кипятить воду с добавлением нескольких капель лимонного сока или уксуса, это поможет растворить накипь на начальной стадии.
Источник: belnovosti.by
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