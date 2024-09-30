Гендиректор «Авангарда» Чистяков обратился к омичам перед домашней игрой с «Сибирью»

Posted 30 сентября, 11:59
Published 30 сентября, 11:59
Modified 30 сентября, 12:02
Updated 30 сентября, 12:02
В преддверии домашней встречи с «Сибирью» гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков обратился к болельщикам. Он призвал омичей поддерживать команду и заверил, что все игроки работают над тем, чтобы как можно скорее прервать серию поражений.
«Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. И всем нам в Клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству. Мы не будем сидеть и ждать чуда — работаем над изменением ситуации. Мы допустили такое падение — нам и подниматься. Я уверен, мы справимся. С вашей помощью и поддержкой», — написал Чистяков в своем телеграм-канале.
Напомним, что после седьмого поражения подряд главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин взял на себя ответственность за игру команды и заявил, что перелом произойдет уже в следующем матче, который пройдет сегодня.
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