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Posted 30 сентября, 11:59

Published 30 сентября, 11:59

Modified 30 сентября, 12:02

Updated 30 сентября, 12:02

Гендиректор «Авангарда» Чистяков обратился к омичам перед домашней игрой с «Сибирью»

Гендиректор «Авангарда» Чистяков обратился к омичам перед домашней игрой с «Сибирью»

30 сентября 2024, 11:59
Фото: Телеграм-канал Германа Чистякова
Гендиректор омского хоккейного клуба призвал омичей поддерживать команду и заверил, что череда поражений скоро закончится.

В преддверии домашней встречи с «Сибирью» гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков обратился к болельщикам. Он призвал омичей поддерживать команду и заверил, что все игроки работают над тем, чтобы как можно скорее прервать серию поражений.

«Все мы понимаем, что такие результаты непозволительны. И всем нам в Клубе есть что исправлять: и игрокам, и тренерам, и руководству. Мы не будем сидеть и ждать чуда — работаем над изменением ситуации. Мы допустили такое падение — нам и подниматься. Я уверен, мы справимся. С вашей помощью и поддержкой», — написал Чистяков в своем телеграм-канале.

Напомним, что после седьмого поражения подряд главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин взял на себя ответственность за игру команды и заявил, что перелом произойдет уже в следующем матче, который пройдет сегодня.

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