Еще 241 случай. Омичам рассказали о новой волне коронавируса в регионе

Posted 30 сентября, 05:46
Published 30 сентября, 05:46
Modified 30 сентября, 05:52
Updated 30 сентября, 05:52
По итогам 39-й недели 2024 года в Омской области зарегистрирован 241 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тыс. населения, что на 43% меньше, чем на предыдущей неделе, рассказали в Роспотребнадзоре Омской области.
Количество зарегистрированных случаев снизилось в сравнении с прошлыми данными. Тем не менее, омичей просят помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности, особенно в условиях возможных новых волн заболевания.
Ранее Город55 писал о распространении по региону респираторных вирусов. Омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.
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