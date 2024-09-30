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Posted 30 сентября, 05:46

Published 30 сентября, 05:46

Modified 30 сентября, 05:52

Updated 30 сентября, 05:52

Иллюстрация

Еще 241 случай. Омичам рассказали о новой волне коронавируса в регионе

30 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области обнаружили еще 241 случай заболевания коронавирусом

Сюжет
COVID-19
Несмотря на снижение зарегистрированных случаев, омичей просят не забывать о необходимости соблюдения мер предосторожности, особенно в условиях возможных новых волн заболевания.

По итогам 39-й недели 2024 года в Омской области зарегистрирован 241 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тыс. населения, что на 43% меньше, чем на предыдущей неделе, рассказали в Роспотребнадзоре Омской области.

Количество зарегистрированных случаев снизилось в сравнении с прошлыми данными. Тем не менее, омичей просят помнить о необходимости соблюдения мер предосторожности, особенно в условиях возможных новых волн заболевания.

Ранее Город55 писал о распространении по региону респираторных вирусов. Омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.

Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#COVID-19#Профилактика#Заболеваемость
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