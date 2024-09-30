Что обязательно нужно сделать на садовом участке осенью: советы из лунного календаря

Posted 30 сентября, 10:01
Published 30 сентября, 10:01
Modified 30 сентября, 16:52
Updated 30 сентября, 16:52
В конце дачного сезона садоводам нужно собрать оставшийся урожай и подготовить участок к зимовке. Расскажем, что в ближайшую неделю осени следует сделать по лунному календарю.
Сегодня Луна находится в плодородном Раке, а это значит, что наступил идеальный день для высаживания любых культур и сбора урожая. Также можно заняться удалением с участка сорняков. При этом не стоит увлекаться поливом, он должен быть умеренным.
Завтра стоит заняться посадкой лука, капусты и пряной зелени. Вторник будет отличным днем для сбора урожая и заботы о почве. Садоводам стоит заняться и обработкой участка от сорняков, различных болезней, также можно внести удобрения.
Этот день будет неблагоприятным день для посадок любых культур. Можно заняться лишь сбором урожая, порыхлить почву и опрыскать растения от вредителей и болезней. Кроме того, сажать что-либо запрещено и в цветнике.
В этот день лучше не заниматься посадкой и заготовкой семян на зиму, также стоит избежать полива и прищипывания. Можно собирать урожай, перекапывать и рыхлить почву, удалять поросль на территории участка, опрыскивать растения и удобрять.
Последний день рабочей недели лунный календарь рекомендует посвятить сбору урожая, перекопке почвы и ее удобрению, можно заняться и поливом.
В этот день лучше заняться обработкой почвы и сбором урожая, также хорошо пройдет посадка луковичных культур. В цветнике можно высаживать растения из контейнеров и заняться удалением высохших однолетников, а также выкопать луковицы и клубни цветов на хранение.
Воскресенье подойдет для посадки вьющихся культур, сбора урожая корнеплодов, клубней, зерновых, внесения удобрений, обработки от вредителей. В цветнике рекомендуется удобрить почву и удалить сорняки.
Источник: belnovosti.by
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