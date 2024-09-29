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Posted 29 сентября, 12:45

Published 29 сентября, 12:45

Modified 29 сентября, 12:47

Updated 29 сентября, 12:47

иллюстрация

Время для прогулок. Грядущая неделя принесет омичам феноменальное потепление

29 сентября 2024, 12:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Синоптики спрогнозировали возвращение тепла в Омск

Вслед за относительно прохладной неделей, в Омск ненадолго вернется практически летнее тепло: по прогнозам синоптиков, в некоторые дни температура будет подниматься до +20 градусов.

По данным сервиса Ventusky, вместе с началом новой недели в Омске ненадолго установится теплая погода: так, например, в понедельник, 30 сентября, ночная температура не опустится ниже +12, а после рассвета воздух прогреется до +20 градусов.

Вторник тоже обещает быть достаточно приятным в плане температуры: ночь еще сохранит тепло предыдущего дня, а незначительное похолодание до +7 проявится только к утру. Однако сразу после рассвета столбик термометра покажет быстрый и уверенный рост — до +15-19 градусов.

А вот среда, 2 октября, встретит омичей уже как подобает осени: после непродолжительного тепла в город придет устойчивое похолодание. В течение дня температура установится на отметке в 10 градусов тепла, а ближе к ночи синоптики прогнозируют серьезное похолодание. Кроме того, во второй половине дня омичи могут столкнуться с сильными порывами ветра — их скорость будет достигать 11 м/с.

В четверг запас тепла окончательно иссякнет — в ночные часы температура опустится до +1 градуса. С рассветом все вернется «на круги своя»: уже знакомые +7-10 градусов в течение светлого времени суток.

4 октября, в пятницу, устоявшийся температурный «потолок» будет немного сдвинут — синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов, но ночью по-прежнему будут «держаться» 1-2 градуса тепла.

Понедельник станет одним из самых теплых дней сентябряПонедельник станет одним из самых теплых дней сентября
Понедельник станет одним из самых теплых дней сентября. Фото: Ventusky

Последнее небольшое потепление грядущей недели произойдет в субботу — днем столбик термометра покажет +14 градусов, а ночные заморозки, задержавшиеся на несколько дней, ненадолго ослабят свою силу: в течение ночи синоптики прогнозируют 4-5 градусов тепла. Воскресенье, 6 октября, сможет сохранить ночное тепло, но днем, из-за установления облачной погоды с вероятностью дождя, температура уже не поднимется выше +7.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Новости#Температура#Осень#Прогноз#Тепло#Синоптики
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