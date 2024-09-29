Время для прогулок. Грядущая неделя принесет омичам феноменальное потепление

А вот среда, 2 октября, встретит омичей уже как подобает осени: после непродолжительного тепла в город придет устойчивое похолодание. В течение дня температура установится на отметке в 10 градусов тепла, а ближе к ночи синоптики прогнозируют серьезное похолодание. Кроме того, во второй половине дня омичи могут столкнуться с сильными порывами ветра — их скорость будет достигать 11 м/с.