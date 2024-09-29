Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера

Как рассказали авторы Telegram-канала «omsk_putevoditel», легионеров «Авангарда» заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке: совместный ужин, как отмечается в сообщении, вполне может быть небольшим торжеством по случаю возвращения Райана Спунера в команду — ожидается, что он выйдет на лед уже в следующем матче.