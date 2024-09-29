Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера

Posted 29 сентября, 04:59
Published 29 сентября, 04:59
Modified 29 сентября, 05:01
Updated 29 сентября, 05:01
Как рассказали авторы Telegram-канала «omsk_putevoditel», легионеров «Авангарда» заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке: совместный ужин, как отмечается в сообщении, вполне может быть небольшим торжеством по случаю возвращения Райана Спунера в команду — ожидается, что он выйдет на лед уже в следующем матче.
Компанию недавно вернувшемуся «ястребу» составили коллеги-легионеры: Рид Буше, Коул Касселс и Линден Вей.
Напомним, о заключении контракта с канадским легионером стало известно 20 сентября: в Омске он пробудет минимум год, а руководство «Авангарда» видит в Райане Спунере ключевого игрока нападения. Сможет ли участие опытного игрока прервать затянувшуюся череду поражений — станет известно уже завтра, 30 сентября: «ястребам» предстоит встреча с «Сибирью».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]