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Posted 29 сентября, 04:59

Published 29 сентября, 04:59

Modified 29 сентября, 05:01

Updated 29 сентября, 05:01

иллюстрация

Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера

29 сентября 2024, 04:59
Фото: ХК «Авангард»
иллюстрация

Хоккеисты омского «Авангарда» устроили ужин по случаю возвращения Райана Спунера

Канадский легионер вернулся в Омск накануне, но, судя по кадрам очевидцев, встреча Райана Спунера с сокомандниками стала небольшим праздником — вечер выходного дня хоккеисты провели за совместным ужином.

Как рассказали авторы Telegram-канала «omsk_putevoditel», легионеров «Авангарда» заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке: совместный ужин, как отмечается в сообщении, вполне может быть небольшим торжеством по случаю возвращения Райана Спунера в команду — ожидается, что он выйдет на лед уже в следующем матче.

Компанию недавно вернувшемуся «ястребу» составили коллеги-легионеры: Рид Буше, Коул Касселс и Линден Вей.

Скриншот опубликованной видеозаписиСкриншот опубликованной видеозаписи
Скриншот опубликованной видеозаписи. Фото: Telegram-канал «omsk_putevoditel»

Напомним, о заключении контракта с канадским легионером стало известно 20 сентября: в Омске он пробудет минимум год, а руководство «Авангарда» видит в Райане Спунере ключевого игрока нападения. Сможет ли участие опытного игрока прервать затянувшуюся череду поражений — станет известно уже завтра, 30 сентября: «ястребам» предстоит встреча с «Сибирью».

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Контракт#Нападение#Ресторан#Новости#Сибирь#Ужин#Рид Буше#Райан Спунер#Канада#Линден Вей#Коул Касселс
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