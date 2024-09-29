Энергия на вес золота. Расценки на кофе в Омске рискуют серьезно вырасти к концу года

По словам ритейлера, «кофейного кризиса» ожидать не стоит — несмотря на повышение стоимости, спекуляций и быстрого опустошения полок точно не произойдет: кофе является товаром, востребованным по всему миру, а значит продавцам не удастся кардинально повлиять на его цену. При этом, у бизнеса все еще есть возможность создавать достаточный запас кофе на складах — перебоя в поставках, как и дефицита не ожидается.