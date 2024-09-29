Энергия на вес золота. Расценки на кофе в Омске рискуют серьезно вырасти к концу года

Posted 29 сентября, 03:32
Published 29 сентября, 03:32
Modified 29 сентября, 03:41
Updated 29 сентября, 03:41
Об определенных тенденциях в ценообразовании бодрящего напитка корреспондентам «РБК» рассказал Виктор Шкуренко — совладелец кофеен Skuratov Coffee и основатель «Торгового дома „Шкуренко“».
По словам предпринимателя, основной фактор, повлиявший на стоимость кофе — это расходы внутри отрасли: логистика, зарплаты и другие сопутствующие издержки. Однако, как отмечает Виктор Шкуренко, возможное повышение цен будет не «последним»: через полгода омский рынок может столкнуться с последствиями подорожания товара на международной бирже — в сентябре стоимость кофейных зерен пережила существенный скачок.
По словам ритейлера, «кофейного кризиса» ожидать не стоит — несмотря на повышение стоимости, спекуляций и быстрого опустошения полок точно не произойдет: кофе является товаром, востребованным по всему миру, а значит продавцам не удастся кардинально повлиять на его цену. При этом, у бизнеса все еще есть возможность создавать достаточный запас кофе на складах — перебоя в поставках, как и дефицита не ожидается.
Напомним, ранее о росте цен на кофе и ряд других важных товаров сообщали специалисты Омскстата: статистика за август продемонстрировала повышение стоимости кофе на 5,5%, меда — 6,6%, а также на некоторые фрукты — до 20%.
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