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Posted 29 сентября, 03:32

Published 29 сентября, 03:32

Modified 29 сентября, 03:41

Updated 29 сентября, 03:41

иллюстрация

Энергия на вес золота. Расценки на кофе в Омске рискуют серьезно вырасти к концу года

29 сентября 2024, 03:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Виктор Шкуренко поделился прогнозом роста цен на кофе для омичей

Вероятный порог роста цен — 15-20% — обусловлен увеличением сопутствующих издержек внутреннего рынка.

Об определенных тенденциях в ценообразовании бодрящего напитка корреспондентам «РБК» рассказал Виктор Шкуренко — совладелец кофеен Skuratov Coffee и основатель «Торгового дома „Шкуренко“».

По словам предпринимателя, основной фактор, повлиявший на стоимость кофе — это расходы внутри отрасли: логистика, зарплаты и другие сопутствующие издержки. Однако, как отмечает Виктор Шкуренко, возможное повышение цен будет не «последним»: через полгода омский рынок может столкнуться с последствиями подорожания товара на международной бирже — в сентябре стоимость кофейных зерен пережила существенный скачок.

По словам ритейлера, «кофейного кризиса» ожидать не стоит — несмотря на повышение стоимости, спекуляций и быстрого опустошения полок точно не произойдет: кофе является товаром, востребованным по всему миру, а значит продавцам не удастся кардинально повлиять на его цену. При этом, у бизнеса все еще есть возможность создавать достаточный запас кофе на складах — перебоя в поставках, как и дефицита не ожидается.

Напомним, ранее о росте цен на кофе и ряд других важных товаров сообщали специалисты Омскстата: статистика за август продемонстрировала повышение стоимости кофе на 5,5%, меда — 6,6%, а также на некоторые фрукты — до 20%.

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