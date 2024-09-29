Дефицит врачей, поджег вертолета и беды с отоплением. Главные темы недели

Кроме того, в скором времени планируется введение в строй новых учреждений здравоохранения: так, например, к 2028 году предполагается построить новые корпуса для КМХЦ и лечебного онкодиспансера. Проект первого уже прошел необходимые экспертизы — все необходимые заключения были получены 27 сентября. К слову, эта же информация сегодня подтвердилась и со стороны органов местной власти: соответствующий анонс сегодня был опубликован Омским городским Советом. И, кажется, вопрос нехватки медперсонала еще долго будет далек от своего разрешения.