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Posted 29 сентября, 10:59

Published 29 сентября, 10:59

Modified 29 сентября, 11:02

Updated 29 сентября, 11:02

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Дефицит врачей, поджег вертолета и беды с отоплением. Главные темы недели

29 сентября 2024, 10:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Последняя неделя сентября оказалась очень быстрой — при таком темпе легко пропустить даже самые важные новости. «Наверстать упущенное» можно как раз в этом материале — дайджесте главных тем недели от Города55.

Тема №1. Недостаток врачей в Омской области.

Как стало известно на этой неделе, больницы региона остро нуждаются в специалистах — как Городу55 рассказали в минздраве Омской области, не хватает более 1,5 тыс сотрудников: анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, хирургов и ортопедов. Разумеется, это не весь список вакансий — лишь самые дефицитные направления работы. И подобная проблема коснулась не только врачей: штат водителей скорой помощи тоже испытывает серьезный недостаток рабочих рук — недокомплект составляет примерно 16,2%.

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И вероятно, уже в 2025 году существующие проблемы только усилятся: региональный минздрав может потерять примерно 0,5% врачей. Причина возможных сокращений кроется в одном из законопроектов местной власти — если документ будет подписан, то мигранты потеряют возможность работы в некоторых отраслях сферы услуг, торговли и здравоохранения. К слову, сейчас в омских больницах трудятся 108 иностранных специалистов — по большей части, на должности врачей. Свои мнением об этой ситуации поделились и омичи — познакомиться с ним можно в материале ниже.

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Кроме того, в скором времени планируется введение в строй новых учреждений здравоохранения: так, например, к 2028 году предполагается построить новые корпуса для КМХЦ и лечебного онкодиспансера. Проект первого уже прошел необходимые экспертизы — все необходимые заключения были получены 27 сентября. К слову, эта же информация сегодня подтвердилась и со стороны органов местной власти: соответствующий анонс сегодня был опубликован Омским городским Советом. И, кажется, вопрос нехватки медперсонала еще долго будет далек от своего разрешения.

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Тема №2. Поджег вертолета школьниками.

Пара 16-летних омичей «клюнула» на 20 тысяч долларов, предложенных неизвестным в мессенджере. Правда, условием их получения был целый список уголовно наказуемых деяний: от проникновения на авиабазу и заканчивая уничтожением ценного транспорта. Ожидаемо, для школьников все закончилось не лучшим образом — их нашли и предъявили обвинения.

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Денег молодые люди тоже не дождались. Но, «заработали» себе статью уголовное преследование по статье «терроризм». Сейчас ребята находятся в изоляторе — по обращению органов следствия им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Омске юных подозреваемых в поджоге вертолета отправили в изолятор
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Тема №3. Новые проблемы старых труб.

Отопительный сезон стартовал практически ровно неделю назад — 23 сентября. Однако обращений с жалобами на холодные батареи не стало меньше: за один день после пуска теплоносителя были зарегистрированы аварии сразу по 19 адресам. И это только устраненные повреждения. Однако необходимые работы все равно ведутся — пусть и в условиях нехватки персонала.

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Кстати, точно такую же проблему накануне озвучил и Евгений Белов — бывший глава «Омскэнерго». Как отметил энергетик, риски отключений, какие были минувшей зимой, все еще сохраняются — тепловые сети города находятся в упадке и заниматься ими некому. К слову, состояние системы отопления в Омске он назвал не иначе как «атомной бомбой», которая может «сдетонировать» в любой момент серьезной нагрузки. К этому привело накопление проблем, снижение зарплат и устаревание объектов генерации.

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По данным на 26 сентября, 40% жилья омичей все еще остаются без тепла — к отоплению, на тот момент, подключили только 3,5 тысячи домов. Но каждый новый день отопительного сезона обнажает старые проблемы и новые аварии.

И, зачастую, вместе с теплом жители омских многоэтажек лишаются и горячей воды — по состоянию на 28 сентября, без горячего водоснабжения оставались 389 домов — а это на 80 единиц больше, чем в предыдущие сутки.

40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона
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Итоги недели за минуту.

Эти и другие новости можно посмотреть и в видеоформате — обо всем самом интересном за последние семь дней расскажет корреспондент Города55 Евгений Игишев.

Видео: gorod55.ru. Итоги недели за минуту
«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс
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