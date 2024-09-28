В Омске обустроят 26 хоккейных площадок. Публикуем адреса

Posted 28 сентября, 07:57
Published 28 сентября, 07:57
Modified 28 сентября, 07:59
Updated 28 сентября, 07:59
На сайте администрации города Омска поделились новым распоряжением. Согласно опубликованным данным, в зимние месяцы 2024 и 2025 годов для омичей подготовят 26 ледовых площадок в разных округах города. Там зальют территорию льдом для игр в хоккей. До 15 октября специалисты проверят каждую площадку на безопасность и соответствие всем установленным нормам, а до 9 декабря зальют их льдом.
Ранее Город55 писал, что в омский «Авангард» возвращается нападающий Райан Спунер. Он уже прибыл в Омск и будет участвовать в следующей игре. Болельщики с нетерпением ждут выхода «Авангарда» из серии поражений и новых побед от любимой команды.
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