В Омске обустроят 26 хоккейных площадок. Публикуем адреса

На сайте администрации города Омска поделились новым распоряжением. Согласно опубликованным данным, в зимние месяцы 2024 и 2025 годов для омичей подготовят 26 ледовых площадок в разных округах города. Там зальют территорию льдом для игр в хоккей. До 15 октября специалисты проверят каждую площадку на безопасность и соответствие всем установленным нормам, а до 9 декабря зальют их льдом.