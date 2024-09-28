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Posted 28 сентября, 13:10

Published 28 сентября, 13:10

Modified 28 сентября, 14:19

Updated 28 сентября, 14:19

Иллюстрация

Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера

28 сентября 2024, 13:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский заключенный защитил диплом и выучился на менеджера

Мужчина занимался дистанционно. В этом году он защищал диплом, который полностью написал сам.

В УФСИН по Омской области рассказали об одном из осужденных колонии №6, который, несмотря на свое положение, не падал духом и получал образование в дистанционной форме. Он освоил специальность «Менеджер по управлению проектами», написал и защитил дипломную работу. Комиссия выслушала его дистанционно.

В колонии рассказали, что в течение четырех лет мужчина упорно занимался и освоил ключевые навыки управления проектами: планирование, организацию и контроль выполнения задач.

«Это действительно важный аспект работы с осужденными, который способствует снижению рецидивной преступности и успешной адаптации их на свободе», — рассказал заместитель начальника учреждения Виталий Адлер.

В ведомстве не уточнили, когда осужденный сможет выйти на свободу и по какой статье отбывает наказание. Тем не менее, если он получит досрочное освобождение, сможет работать по новой профессии.

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#Кристина Антоносян#Образование#Омск#Омская область#УФСИН#Профессия#Новости#Осужденные#Дистанционное обучение
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