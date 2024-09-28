Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера

Posted 28 сентября, 13:10
Published 28 сентября, 13:10
Modified 28 сентября, 14:19
Updated 28 сентября, 14:19
В УФСИН по Омской области рассказали об одном из осужденных колонии №6, который, несмотря на свое положение, не падал духом и получал образование в дистанционной форме. Он освоил специальность «Менеджер по управлению проектами», написал и защитил дипломную работу. Комиссия выслушала его дистанционно.
В колонии рассказали, что в течение четырех лет мужчина упорно занимался и освоил ключевые навыки управления проектами: планирование, организацию и контроль выполнения задач.
«Это действительно важный аспект работы с осужденными, который способствует снижению рецидивной преступности и успешной адаптации их на свободе», — рассказал заместитель начальника учреждения Виталий Адлер.
В ведомстве не уточнили, когда осужденный сможет выйти на свободу и по какой статье отбывает наказание. Тем не менее, если он получит досрочное освобождение, сможет работать по новой профессии.
Город55 писал о том, что Сергей Балдин занял должность начальника управления федеральной службы исполнения наказания.
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