Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера

В УФСИН по Омской области рассказали об одном из осужденных колонии №6, который, несмотря на свое положение, не падал духом и получал образование в дистанционной форме. Он освоил специальность «Менеджер по управлению проектами», написал и защитил дипломную работу. Комиссия выслушала его дистанционно.