Семь комнат и сауна. В центре Омска продается огромная квартира за 72 миллиона

Posted 28 сентября, 12:40
Published 28 сентября, 12:40
Modified 28 сентября, 14:13
Updated 28 сентября, 14:13
В самом центре Омска по улице Красина, 6 продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом площадью 326 кв. м. Она расположена на 8 этаже монолитного дома 2006 года постройки. В такой квартире может расположиться несколько семей, которые не будут чувствовать при этом никакого дискомфорта. Объявление появилось на сайте Авито.
Из окон открывается вид на реку Иртыш. В квартире семь изолированных комнат, также огромная кухня площадью 46,2 квадратных метра, два санузла и даже сауна. Будущему владельцу также передадут картины, которые украшают стены, выполненные в дизайнерском стиле. Судя по опубликованным снимкам, изображения занимают всю стену.
Двор дома огорожен, на нем расположена детская площадка и высажены декоративные растения. В доме также имеется подземный паркинг для удобства автолюбителей. Неподалеку от дома находится правительство Омской области, улица Ленина, рестораны и бары, магазины и торговые центры.
За роскошную недвижимость владельцы просят 72 миллиона рублей. Это примерно 220 тысяч за «квадрат». При самых приблизительных расчетах при оформлении ипотеки будущему хозяину необходимо будет выплачивать около миллиона ежемесячно в течение 20 лет.
Ранее Город55 писал, что стоимость жилья в омских новостройках варьируется в диапазоне от 105 до 230 тысяч рублей за квадратный метр.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]