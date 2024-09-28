Семь комнат и сауна. В центре Омска продается огромная квартира за 72 миллиона

В самом центре Омска по улице Красина, 6 продается двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом площадью 326 кв. м. Она расположена на 8 этаже монолитного дома 2006 года постройки. В такой квартире может расположиться несколько семей, которые не будут чувствовать при этом никакого дискомфорта. Объявление появилось на сайте Авито.