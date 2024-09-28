Почти 700 тысяч гостей. В Омск с каждым годом приезжает все больше туристов

Posted 28 сентября, 09:20
Published 28 сентября, 09:20
Modified 28 сентября, 09:26
Updated 28 сентября, 09:26
Вчера, 27 сентября, в мире отметили День туризма. В 2023 году Омская область приняла более 687 тысяч гостей. Из них 392 233 человека приехали с целью отпуска, наслаждаясь красотами региона и его гостеприимством. Еще 214 856 туристов посетили Омскую область с деловыми и профессиональными целями, сообщает «Культура55».
Также в наш город часто приезжают делегации из других городов. Коллективно разместились в гостиницах и санаториях в прошлом году 276 раз.
Сегодня в регионе работают 7 туристических информационных центров, в которые туристы могут обратиться за помощью. Также в регионе есть около 70 популярных маршрутов.
Ранее Город55 писал, где в Омске можно отметить Новый год и сколько это будет стоить.
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