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Posted 28 сентября, 09:20

Published 28 сентября, 09:20

Modified 28 сентября, 09:26

Updated 28 сентября, 09:26

Омичам рассказали, сколько туристов посетили город в прошлом году

Почти 700 тысяч гостей. В Омск с каждым годом приезжает все больше туристов

28 сентября 2024, 09:20
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru

Омичам рассказали, сколько туристов посетили город в прошлом году

Более 200 тысяч гостей приезжали в Омск в деловых целях.

Вчера, 27 сентября, в мире отметили День туризма. В 2023 году Омская область приняла более 687 тысяч гостей. Из них 392 233 человека приехали с целью отпуска, наслаждаясь красотами региона и его гостеприимством. Еще 214 856 туристов посетили Омскую область с деловыми и профессиональными целями, сообщает «Культура55».

Также в наш город часто приезжают делегации из других городов. Коллективно разместились в гостиницах и санаториях в прошлом году 276 раз.

Сегодня в регионе работают 7 туристических информационных центров, в которые туристы могут обратиться за помощью. Также в регионе есть около 70 популярных маршрутов.

Ранее Город55 писал, где в Омске можно отметить Новый год и сколько это будет стоить.

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#Кристина Антоносян#Общество#Туризм#Омск#Омская область#Новости
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