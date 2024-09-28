Почти 700 тысяч гостей. В Омск с каждым годом приезжает все больше туристов

Вчера, 27 сентября, в мире отметили День туризма. В 2023 году Омская область приняла более 687 тысяч гостей. Из них 392 233 человека приехали с целью отпуска, наслаждаясь красотами региона и его гостеприимством. Еще 214 856 туристов посетили Омскую область с деловыми и профессиональными целями, сообщает «Культура55».