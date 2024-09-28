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Posted 28 сентября, 04:17

Published 28 сентября, 04:17

Modified 28 сентября, 04:20

Updated 28 сентября, 04:20

Нападающий Райан Спунер сыграет за «Авангард» уже в следующем матче

Нападающий Райан Спунер сыграет за «Авангард» уже в следующем матче

28 сентября 2024, 04:17
Фото: ХК «Авангард»
Об этом рассказал главный тренер «ястребов» Сергей Звягин на пресс-конференции в Челябинске.

Стало известно, что канадский нападающий Райан Спунер сыграет за «Авангард» уже в следующем матче. Напомним, что возвращение форварда в состав стало неожиданностью и произошло после старта сезона. Новый контракт со Спунером рассчитан на один год.

«Да, Райан Спунер прилетел, он должен пройти все медосмотры. Думаем, что он в достаточно хорошем состоянии, чтобы войти в состав», — передает слова Звягина «Чемпионат».

Ранее Сергей Звягин взял на себя ответственность за череду поражений команды и сообщил, что перелом наступит в следующей игре.

Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
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