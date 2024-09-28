Posted 28 сентября 2024, 04:17
Published 28 сентября 2024, 04:17
Modified 28 сентября 2024, 04:20
Updated 28 сентября 2024, 04:20
Стало известно, что канадский нападающий Райан Спунер сыграет за «Авангард» уже в следующем матче. Напомним, что возвращение форварда в состав стало неожиданностью и произошло после старта сезона. Новый контракт со Спунером рассчитан на один год.
«Да, Райан Спунер прилетел, он должен пройти все медосмотры. Думаем, что он в достаточно хорошем состоянии, чтобы войти в состав», — передает слова Звягина «Чемпионат».
Ранее Сергей Звягин взял на себя ответственность за череду поражений команды и сообщил, что перелом наступит в следующей игре.