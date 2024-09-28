ИИ выполнил столетнюю работу за 6 месяцев

Цивилизация Наска, которая существовала на юго-западе Перу с 200 года до нашей эры до 700 года нашей эры, оставила эти загадочные линии, признанные объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания до сих пор остаются неясными, и многие исследователи выдвигают гипотезы о том, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.