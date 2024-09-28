ИИ выполнил столетнюю работу за 6 месяцев

Posted 28 сентября, 09:40
Published 28 сентября, 09:40
Modified 28 сентября, 09:42
Updated 28 сентября, 09:42
Геоглифы представляют собой изображения различных животных, растений, мифических существ и геометрических форм, вырезанных на поверхности пустыни, пишет newkhakasiya.online. С момента своего открытия почти сто лет назад, эти таинственные узоры продолжают привлекать внимание исследователей.
Геоглифы расположены приблизительно в 350 километрах от столицы Перу, Лимы, и их лучше всего видно с высоты. Эти изображения стали одной из основных туристических достопримечательностей страны.
Археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата отметил, что использование искусственного интеллекта значительно упростило и ускорило процесс составления карт геоглифов. Ранее применявшийся метод визуального анализа снимков был более сложным и не всегда позволял учесть все формы.
Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В них объясняется, как ИИ может улучшить качество археологических исследований, причем даже в отношении уже известных объектов. За почти сто лет было найдено 430 геоглифов, а за последние полгода с помощью ИИ — 303 новых.
Искусственный интеллект продемонстрировал возможности в обнаружении едва заметных геоглифов, которые трудно выявить без помощи специализированных технологий. Среди недавно обнаруженных форм можно выделить линейные геоглифы, изображающие в основном диких животных.
Исследователи воспользовались искусственным интеллектом для анализа масштабных геопространственных данных для выявления участков, где еще могут находиться геоглифы.
Цивилизация Наска, которая существовала на юго-западе Перу с 200 года до нашей эры до 700 года нашей эры, оставила эти загадочные линии, признанные объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания до сих пор остаются неясными, и многие исследователи выдвигают гипотезы о том, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]