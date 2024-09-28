Омичи начали активно бронировать заведения для новогодней вечеринки

Posted 28 сентября, 08:50
Published 28 сентября, 08:50
Modified 28 сентября, 08:55
Updated 28 сентября, 08:55
Для желающих встретить Новый год не дома, а в шумной компании в каком-нибудь заведении сайт NGS55 подготовил список таких мест с примерными ценами.
Бронировать места в заведениях можно уже сейчас. Много свободных мест предлагают в ресторане Birliman. Там места стоят 63 000 рублей за зону на 10 человек (59 000 рублей — еда и напитки, 4000 рублей — программа).
Для любителей веселых вечеринок предлагают забронировать место в рестобаре «Друзья», известном также как Doski. Стоимость составит 500-1000 с одного человека, а предзаказ 1500 рублей. После 24:00 вход без билета будет платным. Бронирование столов только лично в баре.
Gastro-pub «Шале» на 2-й Кольцевой проведет новогоднюю вечеринку 31 декабря с 23:00 до 04:00. В этом заведении цены более высокие. Для взрослых обойдется в 4500 рублей, также 1000 рублей стоит участие в новогодней программе. Детишек до 5 лет ждут бесплатно, а для омичей от 5 до 18 лет проход стоит 1500 рублей. Свободно много мест.
В ресторане «Метаморфозы» погулять новогоднюю ночь стоит 40 тысяч на двоих, сюда же включены номер в отеле, еда и напитки. В гриль-ресторане Mishkin&Mishkin вход в новогоднюю ночь составит 2000 рублей с человека для бронирования + предзаказ не менее 3000 рублей на человека. В программу входят кавер-группа, шоу-балет, диджей, ведущий, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Время вечеринки с 22:00 до 06:00. Много свободных мест.
В ресторане «Шато» свободные места остались только на первом этаже, стоимость составит 6000 рублей с человека.
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