Омичи начали активно бронировать заведения для новогодней вечеринки

В ресторане «Метаморфозы» погулять новогоднюю ночь стоит 40 тысяч на двоих, сюда же включены номер в отеле, еда и напитки. В гриль-ресторане Mishkin&Mishkin вход в новогоднюю ночь составит 2000 рублей с человека для бронирования + предзаказ не менее 3000 рублей на человека. В программу входят кавер-группа, шоу-балет, диджей, ведущий, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Время вечеринки с 22:00 до 06:00. Много свободных мест.