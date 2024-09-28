Число стремительно растет. За сутки в Омске стало больше домов без горячей воды

Posted 28 сентября, 06:37
Published 28 сентября, 06:37
Modified 28 сентября, 06:39
Updated 28 сентября, 06:39
В АО «Тепловая компания» сообщили, что в Омске увеличилось количество домов без горячей воды. Вчера их насчитывалось 309, сегодня же эта цифра оказалась на порядок больше — 389.
За сутки бригады «Тепловой компании» устранили 23 нарушения на теплосетях и вернули доступ к ресурсу 163 постройкам в разных районах Омска. Сегодня работы продолжаются в Центральном, Ленинском, Кировском и Советском теплоэнергетических округах.
Напомним, что в Омске без отопления все еще остаются 40% жилых домов. Лучше всего дела с подачей теплоснабжения обстоят в многоэтажках Ленинского округа, там показатель готовности составляет 77%.
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