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Posted 28 сентября, 06:37

Published 28 сентября, 06:37

Modified 28 сентября, 06:39

Updated 28 сентября, 06:39

В Омске количество домов без горячей воды увеличилось на 80 за сутки

Число стремительно растет. За сутки в Омске стало больше домов без горячей воды

28 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Омске количество домов без горячей воды увеличилось на 80 за сутки

Такие данные приводит «Тепловая компания», работы по восстановлению воды ведутся в четырех округах Омска.

В АО «Тепловая компания» сообщили, что в Омске увеличилось количество домов без горячей воды. Вчера их насчитывалось 309, сегодня же эта цифра оказалась на порядок больше — 389.

За сутки бригады «Тепловой компании» устранили 23 нарушения на теплосетях и вернули доступ к ресурсу 163 постройкам в разных районах Омска. Сегодня работы продолжаются в Центральном, Ленинском, Кировском и Советском теплоэнергетических округах.

Напомним, что в Омске без отопления все еще остаются 40% жилых домов. Лучше всего дела с подачей теплоснабжения обстоят в многоэтажках Ленинского округа, там показатель готовности составляет 77%.

40% омских домов все еще остаются без тепла после старта отопительного сезона
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Тепловая компания#Новости
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