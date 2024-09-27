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Posted 27 сентября, 11:10

Published 27 сентября, 11:10

Modified 27 сентября, 11:45

Updated 27 сентября, 11:45

Омичи остались почти без воды из-за ремонта бульвара Архитекторов

Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды

27 сентября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney

Омичи остались почти без воды из-за ремонта бульвара Архитекторов

Жители Левобережья столкнулись с серьезными перебоями в водоснабжении из-за ремонтных работ, что вызвало волну недовольства. Многие дома останутся без воды до 20 октября.

В последние недели жители Левобережья столкнулись с серьезной проблемой: в их домах часто отсутствует как горячая, так и холодная вода. Это вызвано ремонтными работами на бульваре Архитекторов, которые затронули водоснабжение целого ряда районов.

26 сентября в паблике «Аварийный Омск» появился пост от жителя многоэтажного дома на улице Конева. Он сообщил, что на верхних этажах здания полностью отсутствует вода. Это вызвало волну комментариев и жалоб от других жителей, которые также страдают от перебоев в водоснабжении. Проблема затронула не только улицу Конева, но и множество других адресов, включая микрорайон «Омский кристалл», проспект Комарова, Ватутина, 70 лет Октября, Дмитриева, Волгоградскую и Химиков.

«ОмскВодоканал», организация, ответственная за водоснабжение города, на все жалобы отвечает одно: снижение давления воды связано с ремонтными работами на трубопроводе большого диаметра, которые продлятся до 20 октября. В ответ на возмущение жителей о полном отсутствии воды на верхних этажах, компания предложила установить насосы, которые должны обеспечить необходимое давление в системе.

Как выяснилось из комментариев представителей «ОмскВодоканала», в Омске действуют нормы, по которым нормальное давление воды обеспечивается только до пятого этажа. Жители более высоких этажей вынуждены искать собственные решения. Городская администрация и прокуратура Омска пока не давали официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее Город55 сообщал об устранении повреждений на тепловых сетях. За последние сутки 22 бригады устранили 15 повреждений на сетях.

Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Водоснабжение#ОмскВодоканал#Новости#Левобережье#Ремонтные работы#Проблемы с водой#Жалобы жителей
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