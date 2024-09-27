Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды

26 сентября в паблике «Аварийный Омск» появился пост от жителя многоэтажного дома на улице Конева. Он сообщил, что на верхних этажах здания полностью отсутствует вода. Это вызвало волну комментариев и жалоб от других жителей, которые также страдают от перебоев в водоснабжении. Проблема затронула не только улицу Конева, но и множество других адресов, включая микрорайон «Омский кристалл», проспект Комарова, Ватутина, 70 лет Октября, Дмитриева, Волгоградскую и Химиков.