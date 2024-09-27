Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды

Posted 27 сентября, 11:10
Published 27 сентября, 11:10
Modified 27 сентября, 11:45
Updated 27 сентября, 11:45
В последние недели жители Левобережья столкнулись с серьезной проблемой: в их домах часто отсутствует как горячая, так и холодная вода. Это вызвано ремонтными работами на бульваре Архитекторов, которые затронули водоснабжение целого ряда районов.
26 сентября в паблике «Аварийный Омск» появился пост от жителя многоэтажного дома на улице Конева. Он сообщил, что на верхних этажах здания полностью отсутствует вода. Это вызвало волну комментариев и жалоб от других жителей, которые также страдают от перебоев в водоснабжении. Проблема затронула не только улицу Конева, но и множество других адресов, включая микрорайон «Омский кристалл», проспект Комарова, Ватутина, 70 лет Октября, Дмитриева, Волгоградскую и Химиков.
«ОмскВодоканал», организация, ответственная за водоснабжение города, на все жалобы отвечает одно: снижение давления воды связано с ремонтными работами на трубопроводе большого диаметра, которые продлятся до 20 октября. В ответ на возмущение жителей о полном отсутствии воды на верхних этажах, компания предложила установить насосы, которые должны обеспечить необходимое давление в системе.
Как выяснилось из комментариев представителей «ОмскВодоканала», в Омске действуют нормы, по которым нормальное давление воды обеспечивается только до пятого этажа. Жители более высоких этажей вынуждены искать собственные решения. Городская администрация и прокуратура Омска пока не давали официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.
Ранее Город55 сообщал об устранении повреждений на тепловых сетях. За последние сутки 22 бригады устранили 15 повреждений на сетях.
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