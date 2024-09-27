В последний рабочий день недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Из-за аварий водители «встали» и в других районах города — на пересечении улиц 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, на улице Кирова в Ленинском и проспекте Королева в Советском. Также «красным» в картах подсвечены улицы левобережья: 70 лет Октября, Конева, 3-я Енисейская и Степанца.