В последний рабочий день недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Posted 27 сентября, 12:27
Published 27 сентября, 12:27
Modified 27 сентября, 12:30
Updated 27 сентября, 12:30
В последний рабочий день недели самые продолжительные пробки отмечены в центральной части города. По данным приложения «Яндекс карты», на некоторых участках заторы достигают 7 баллов.
Сегодня в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена и проспект Карла Маркса. Длинный затор образовался на Красном пути из-за двух аварий подряд, первой — в районе остановки «Аграрный университет», второй — на съезде с моста у СибАДИ.
Из-за аварий водители «встали» и в других районах города — на пересечении улиц 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, на улице Кирова в Ленинском и проспекте Королева в Советском. Также «красным» в картах подсвечены улицы левобережья: 70 лет Октября, Конева, 3-я Енисейская и Степанца.
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