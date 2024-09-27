В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Напомним, что несколько дней назад в Омской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка. Омичка выехала на встречку на мотоцикле и врезалась в многотонный грузовик Iveco, до этого задев еще одну машину. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.