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Posted 27 сентября, 11:24

Published 27 сентября, 11:24

Modified 27 сентября, 11:28

Updated 27 сентября, 11:28

В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи

27 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Авария произошла на пересечении улиц 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Сегодня днем на пересечении улиц 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого в Омске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По информации очевидцев, в аварии пострадали сразу несколько машин.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что экипаж сейчас на работает на месте ДТП, информация о пострадавших и другие детали аварии уточняются.

Фото с места происшествия появились в городском паблике «Инцидент Омск».

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Инцидент Омск

Напомним, что несколько дней назад в Омской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка. Омичка выехала на встречку на мотоцикле и врезалась в многотонный грузовик Iveco, до этого задев еще одну машину. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП#Массовое ДТП#Новости#ДТП со скорой помощью
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