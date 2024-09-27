В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Posted 27 сентября, 11:24
Published 27 сентября, 11:24
Modified 27 сентября, 11:28
Updated 27 сентября, 11:28
Сегодня днем на пересечении улиц 3-й Транспортной и Богдана Хмельницкого в Омске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. По информации очевидцев, в аварии пострадали сразу несколько машин.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что экипаж сейчас на работает на месте ДТП, информация о пострадавших и другие детали аварии уточняются.
Фото с места происшествия появились в городском паблике «Инцидент Омск».
Напомним, что несколько дней назад в Омской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка. Омичка выехала на встречку на мотоцикле и врезалась в многотонный грузовик Iveco, до этого задев еще одну машину. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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