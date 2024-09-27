gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 10:12

Published 27 сентября, 10:12

Modified 27 сентября, 10:14

Updated 27 сентября, 10:14

В Омске с начала года 10 человек серьезно пострадало на железной дороге

Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью

27 сентября 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Омске с начала года 10 человек серьезно пострадало на железной дороге

В Омске прошел брифинг транспортной полиции, где обсудили проблему травматизма на железной дороге и представили меры по снижению числа несчастных случаев.

В Омске прошел на брифинге транспортных полицейских обсудили травматизм на железной дороге. Мероприятие прошло в стенах Омского линейного управления МВД России и было посвящено мерам профилактики и снижению числа несчастных случаев на железнодорожных путях.

Спикеры подчеркнули, что, несмотря на значительное снижение числа инцидентов по сравнению с прошлым годом, проблема травматизма на железной дороге остается острой. В этом году на объектах железнодорожного транспорта региона пострадали 10 человек, из них девять в итоге погибли. Это на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также было подробно рассказано о совместных усилиях, направленных на предотвращение травматизма. Среди ключевых мер — размещение графических предупреждений на опасных участках железной дороги, проведение просветительских бесед в школах, где обучают не только учащихся, но и их родителей, а также организация ежегодных акций «Безопасный транспорт» и «Уступи дорогу поезду».

Ранее Город55 сообщил о задержках поездов на железнодорожном вокзале в Омске. Одна из пассажирок, отправлявшаяся из Омска в Екатеринбург, сообщила, что ее поезд прибыл с опозданием на час.

Теперь не только самолеты. В Омске случилась массовая задержка поездов
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#СМИ#Железная дорога#Новости#Травматизм#Профилактика#Транспортная полиция#МВД России
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика