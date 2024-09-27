Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью

Спикеры подчеркнули, что, несмотря на значительное снижение числа инцидентов по сравнению с прошлым годом, проблема травматизма на железной дороге остается острой. В этом году на объектах железнодорожного транспорта региона пострадали 10 человек, из них девять в итоге погибли. Это на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.