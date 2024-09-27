Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью

Posted 27 сентября, 10:12
Published 27 сентября, 10:12
Modified 27 сентября, 10:14
Updated 27 сентября, 10:14
В Омске прошел на брифинге транспортных полицейских обсудили травматизм на железной дороге. Мероприятие прошло в стенах Омского линейного управления МВД России и было посвящено мерам профилактики и снижению числа несчастных случаев на железнодорожных путях.
Спикеры подчеркнули, что, несмотря на значительное снижение числа инцидентов по сравнению с прошлым годом, проблема травматизма на железной дороге остается острой. В этом году на объектах железнодорожного транспорта региона пострадали 10 человек, из них девять в итоге погибли. Это на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Также было подробно рассказано о совместных усилиях, направленных на предотвращение травматизма. Среди ключевых мер — размещение графических предупреждений на опасных участках железной дороги, проведение просветительских бесед в школах, где обучают не только учащихся, но и их родителей, а также организация ежегодных акций «Безопасный транспорт» и «Уступи дорогу поезду».
Ранее Город55 сообщил о задержках поездов на железнодорожном вокзале в Омске. Одна из пассажирок, отправлявшаяся из Омска в Екатеринбург, сообщила, что ее поезд прибыл с опозданием на час.
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