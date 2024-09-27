Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре

Posted 27 сентября, 13:12
Published 27 сентября, 13:12
Modified 27 сентября, 13:16
Updated 27 сентября, 13:16
Омичам представили предварительный прогноз погоды на следующий месяц осени. Согласно ему, сильных заморозков в регионе ждать не стоит, температура воздуха не опустится ниже -2 градусов.
Наиболее теплым будет начало месяца. В первые недели октября столбик термометра будет показывать +10…+15 градусов днем и +3…+13 ночью. С 14 числа начнет холодать. Температура воздуха будет держаться в значениях +2…+10 днем и +6…-2 ночью.
Ранее Город55 писал о погоде, которая ждет жителей Омской области на выходных.
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