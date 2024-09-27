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Posted 27 сентября, 13:12

Published 27 сентября, 13:12

Modified 27 сентября, 13:16

Updated 27 сентября, 13:16

Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре

Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре

27 сентября 2024, 13:12
Фото: 1MI
Согласно предварительному прогнозу погоды, в следующем месяце не стоит ждать сильных заморозков.

Омичам представили предварительный прогноз погоды на следующий месяц осени. Согласно ему, сильных заморозков в регионе ждать не стоит, температура воздуха не опустится ниже -2 градусов.

Наиболее теплым будет начало месяца. В первые недели октября столбик термометра будет показывать +10…+15 градусов днем и +3…+13 ночью. С 14 числа начнет холодать. Температура воздуха будет держаться в значениях +2…+10 днем и +6…-2 ночью.

Ранее Город55 писал о погоде, которая ждет жителей Омской области на выходных.

До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные
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#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Погода на осень#Изменение погоды#Жаркая погода
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