Срочная помощь. Сотрудники ДПС пришли на выручку омской семье с обожженным ребенком

Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи. Они пересадили ребенка и его мать в патрульный автомобиль, чтобы быстрее добраться до медицинского учреждения. По дороге мать мальчика рассказала, что несчастный случай произошел дома: малыш случайно опрокинул на себя кружку с кипятком. Родители приняли решение не ждать скорую помощь, а самостоятельно доставить ребенка к врачам, но, опасаясь пробок на Левобережье, обратились за содействием к автоинспекторам.