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Posted 27 сентября, 09:11

Published 27 сентября, 09:11

Modified 27 сентября, 09:14

Updated 27 сентября, 09:14

Омские полицейские спасли жизнь годовалому ребенку с ожогами

Срочная помощь. Сотрудники ДПС пришли на выручку омской семье с обожженным ребенком

27 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI

Омские полицейские спасли жизнь годовалому ребенку с ожогами

В Омске сотрудники дорожно-патрульной службы оперативно помогли семье с годовалым ребенком, который получил ожоги. На машине сотрудники доставили пострадавшего в больницу.

В Омске сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь семье, чей годовалый ребенок получил серьезные ожоги. Инцидент произошел на улице Дианова, где к капитану полиции Аслану Карабаеву и лейтенанту полиции Кириллу Выдрину обратился взволнованный водитель автомобиля «Датсун ОН-ДО». Мужчина сообщил, что его маленький сын пострадал от ожогов и попросил полицейских помочь в срочной доставке ребенка в больницу.

Видео: МВД по Омской области.

Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи. Они пересадили ребенка и его мать в патрульный автомобиль, чтобы быстрее добраться до медицинского учреждения. По дороге мать мальчика рассказала, что несчастный случай произошел дома: малыш случайно опрокинул на себя кружку с кипятком. Родители приняли решение не ждать скорую помощь, а самостоятельно доставить ребенка к врачам, но, опасаясь пробок на Левобережье, обратились за содействием к автоинспекторам.

Ребенку в ожоговом центре оказали необходимую помощь. Врачи сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 27 сентября в жилом доме в Нефтяниках произошел газовый взрыв в квартире мужчины. Он выжил, но получил серьезные ожоги рук.

Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
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#Екатерина Тараленко#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Ребенок#Скорая помощь#Дети#Новости#Спасение#Ожоги#Медицинская помощь
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