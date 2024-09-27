С зарядками для электромобилей. В Омске на Кемеровской построят новую 13-этажку

Posted 27 сентября, 06:41
Published 27 сентября, 06:41
Modified 27 сентября, 08:57
Updated 27 сентября, 08:57
В Омске на Кемеровской планируют начать строительство нового жилого комплекса. Этот проект, разработанный архитектором Надеждой Ромашковой из компании «Архитектурное бюро комплексного проектирования „МастерПлан“», уже получил одобрение от архитектурно-градостроительного совета Омска.
Новый комплекс, как сообщает Вечерний Омск, будет расположен в непосредственной близости от жилого массива «Утиная гора» и займет участок площадью 3275 квадратных метров. Для обеспечения всех необходимых удобств и дополнительных парковочных мест застройщик, ООО «Специализированный застройщик „Дом на Кемеровской“», получил разрешение на использование соседнего участка площадью около 1300 квадратных метров.
13-этажное здание будет состоять из двух секций. Автостоянку с техпомещениями разместят на цокольном этаже, первый этаж отдадут под коммерческие помещения. Предусмотрены проектом и зарядки для электромобилей.
Этот и другие проекты обсуждали на последнем заседании Архитектурно-градостроительного совета города. Особый интерес вызвали планы застройки на пересечении улиц Шаронова и Перелета, а также на бульваре Заречном и улице 2-й Трамвайной, также собираются построить многоуровневую парковку на улице Кольцевой.
Одним из главных вопросов, поднятых на заседании, стала обеспеченность будущих жилых комплексов необходимой инфраструктурой. Особое внимание уделялось доступности парковочных мест и социальных объектов. Застройщики выразили готовность к сотрудничеству с городской администрацией.
Напомним, как ранее сообщил Виталий Хоценко в Омск было инвестировано порядка 30 млрд на строительство логопарков.