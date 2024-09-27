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Posted 27 сентября, 06:41

Published 27 сентября, 06:41

Modified 27 сентября, 08:57

Updated 27 сентября, 08:57

В Омске на Кемеровской появится эко-дом с зарядками для электромобилей

С зарядками для электромобилей. В Омске на Кемеровской построят новую 13-этажку

27 сентября 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney

В Омске на Кемеровской появится эко-дом с зарядками для электромобилей

В Омске недалеко от ЖК «Утиная Гора» появится новый 13-этажный жилой дом. Застройщиком многоэтажки станет компания «СЗ „Дом на Кемеровской“.

В Омске на Кемеровской планируют начать строительство нового жилого комплекса. Этот проект, разработанный архитектором Надеждой Ромашковой из компании «Архитектурное бюро комплексного проектирования „МастерПлан“», уже получил одобрение от архитектурно-градостроительного совета Омска.

Новый комплекс, как сообщает Вечерний Омск, будет расположен в непосредственной близости от жилого массива «Утиная гора» и займет участок площадью 3275 квадратных метров. Для обеспечения всех необходимых удобств и дополнительных парковочных мест застройщик, ООО «Специализированный застройщик „Дом на Кемеровской“», получил разрешение на использование соседнего участка площадью около 1300 квадратных метров.

13-этажное здание будет состоять из двух секций. Автостоянку с техпомещениями разместят на цокольном этаже, первый этаж отдадут под коммерческие помещения. Предусмотрены проектом и зарядки для электромобилей.

Этот и другие проекты обсуждали на последнем заседании Архитектурно-градостроительного совета города. Особый интерес вызвали планы застройки на пересечении улиц Шаронова и Перелета, а также на бульваре Заречном и улице 2-й Трамвайной, также собираются построить многоуровневую парковку на улице Кольцевой.

Фото: телеграмм канал Сергея Шелеста

Одним из главных вопросов, поднятых на заседании, стала обеспеченность будущих жилых комплексов необходимой инфраструктурой. Особое внимание уделялось доступности парковочных мест и социальных объектов. Застройщики выразили готовность к сотрудничеству с городской администрацией.

Напомним, как ранее сообщил Виталий Хоценко в Омск было инвестировано порядка 30 млрд на строительство логопарков.

Правительство Омской области привлекло 30 млрд инвестиций на постройке логопарков
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#Екатерина Тараленко#Экология#Омск#Омская область#Парковка#Пожарная безопасность#Новости#Архитектура#Лифты
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