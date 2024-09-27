С зарядками для электромобилей. В Омске на Кемеровской построят новую 13-этажку

Этот и другие проекты обсуждали на последнем заседании Архитектурно-градостроительного совета города. Особый интерес вызвали планы застройки на пересечении улиц Шаронова и Перелета, а также на бульваре Заречном и улице 2-й Трамвайной, также собираются построить многоуровневую парковку на улице Кольцевой.