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Posted 27 сентября, 13:30

Published 27 сентября, 13:30

Modified 27 сентября, 13:33

Updated 27 сентября, 13:33

Прокуратура проследит за ходом проверки деталей ДТП со скорой помощью в Омске

Прокуратура проследит за ходом проверки деталей ДТП со скорой помощью в Омске

27 сентября 2024, 13:30
Фото: Прокуратура Омской области
В ДТП с участием скорой и легковушки пострадали четыре человека.

Сегодня днем на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной произошло ДТП с участием скорой помощи и легковушки.

На месте происшествия госавтоинспекторы установили, что скорая ехала по улице 3-й Транспортной, как сообщил водитель, со включенной мигалкой. Автомобиль «Форд Эксплорер» в этот момент ехал по улице Богдана Хмельницкого на «зеленый» сигнал светофора.

В результате аварии пострадали четыре человека: 44-летний водитель скорой помощи и три пассажира — мужчины 31 и 24 лет и 37-летняя женщина. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#ДТП с пострадавшими#Новости#ДТП со скорой помощью
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