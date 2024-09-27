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Posted 27 сентября, 09:33

Published 27 сентября, 09:33

Modified 27 сентября, 09:35

Updated 27 сентября, 09:35

Иллюстрация

После уроков с соплями. В Омске школьники занимались физкультурой на улице в дождь

27 сентября 2024, 09:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В одной из омских школ уроки физкультуры проводили на улице в дождь и ветер

Такая ситуация сложилась после перевода учеников ремонтируемого лицея №29 в другое образовательное учреждение.

Родители учеников начальных классов лицея №29, который сейчас закрыт на капремонт, пожаловались, что их детям после перевода в школу №15 приходится заниматься физкультурой на улице. Уроки на свежем воздухе, по их словам, проходят и в дождь, и ветер.

«Нашим детям 15 школа спортзал не предоставила, и дети занимаются физкультурой на улице в ветренную, дождливую погоду! Сегодня ребенок после физкультуры пришел с соплями», — написала омичка в одном из пабликов.

На родительском собрании омичам озвучили, что физкультурой дети всегда будут заниматься на улице. Исключением являются только морозы. В качестве варианта решения сложившейся ситуации омичи предложили предоставить детям спортзал в школе №15, отменить уроки либо проводить уроки с изучением теории в классе.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там сообщили, что уроки физкультуры всегда в сентябре проводятся на улице при условии благоприятной погоды и отсутствия осадков.

«При ухудшении погодных условий теоретическая часть учебного предмета „Физическая культура“ будет изучаться в учебных кабинетах, практическая часть перенесена в спортивный зал с учетом расписания уроков», — добавили в городской администрации.

Напомним, что ранее также появилась жалоба на питание в одной из городских школ. В компоте из сухофруктов ученик увидел червяка. После этого Роспотребнадзор начал проверку в школе.

Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, где ребенку подали компот с червяком
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Школа#Капремонт#Школьники#Новости#Жалоба
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