После уроков с соплями. В Омске школьники занимались физкультурой на улице в дождь

Родители учеников начальных классов лицея №29, который сейчас закрыт на капремонт, пожаловались, что их детям после перевода в школу №15 приходится заниматься физкультурой на улице. Уроки на свежем воздухе, по их словам, проходят и в дождь, и ветер.