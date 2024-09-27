После этих способов мой дом блистал: как легко и надолго избавиться от пыли

Posted 27 сентября, 09:15
Published 27 сентября, 09:15
Modified 27 сентября, 13:17
Updated 27 сентября, 13:17
В борьбе с пылью смогут помочь как народные, так и покупные средства, у каждого из них есть свои особенности. Конечно, полностью избавить дом от пыли вряд ли получится, но эти способы значительно замедлят ее появление и позволят проводить уборку реже.
Первое, что нужно сделать, если хотите уменьшить количество пыли — начните чаще проветривать квартиру, особенно тогда, когда заправляете кровать или убираете комнаты. Также не стоит проходить мимо народных способов, зачастую они даже действеннее, чем магазинные, и стоят куда приятнее. Вот некоторые их них:
Этот способ очень простой и действительно помогает в борьбе с пылью. Все, что нужно сделать — развести поваренную соль в воде и помыть ей пол. Результат не заставит себя долго ждать, после такой уборки можно не брать тряпку в руки неделю. Пропорции зависят от размера ведра: например, на емкость 7 литров нужно две или три столовые ложки.
Еще один бюджетный вариант для борьбы с пылью — пищевая сода. Пропорции необходимого раствора такие: одна столовая ложка соды на три литра воды. Перед тем, как приступить к уборке, нужно прополоскать в этой жидкости тряпку, и начать вытирать пыль со всех поверхностей. Кроме того, этот способ поможет избавиться и от въевшейся грязи.
Вот еще один рецепт содового раствора: на литр воды разводим полкилограмма соды и чайную ложку корицы, наливаем получившуюся смесь в пульверизатор и тщательно обрызгиваем ковер. После ждем, когда жидкость впитается, а затем пылесосим. Такая уборка убережет ковры от обилия пыли и продлит из чистоту.
Если времени на разведение раствора нет, можно взять обычный пузырек глицерина и вытереть его содержимым поверхности, на которых скапливается пыль.
Этот спрей также поможет в борьбе с пылью, но для него понадобится больше ингредиентов. Кроме того, он совмещает в себе два свойства: и очищает поверхности, и защищает из от новой пыли после уборки. Рецепт на стакан воды выглядит так:
После нужно смешать все перечисленное и залить во флакон с пульверизатором, так расход средства будет более экономичным, а уборка удобной. После состав нужно распылись на поверхности, покрытые пылью, и протереть чистой сухой тряпкой или бумажными полотенцами.
Источник: Уютный дом
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