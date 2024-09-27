После этих способов мой дом блистал: как легко и надолго избавиться от пыли

Этот способ очень простой и действительно помогает в борьбе с пылью. Все, что нужно сделать — развести поваренную соль в воде и помыть ей пол. Результат не заставит себя долго ждать, после такой уборки можно не брать тряпку в руки неделю. Пропорции зависят от размера ведра: например, на емкость 7 литров нужно две или три столовые ложки.