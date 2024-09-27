gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:15

Published 27 сентября, 09:15

Modified 27 сентября, 13:17

Updated 27 сентября, 13:17

После этих способов мой дом блистал: как легко и надолго избавиться от пыли

После этих способов мой дом блистал: как легко и надолго избавиться от пыли

27 сентября 2024, 09:15
Фото: 1MI
Пыль — беда даже самой чистоплотной хозяйки. Расскажем о способах, которые помогут избавиться от пыли легко и надолго.

В борьбе с пылью смогут помочь как народные, так и покупные средства, у каждого из них есть свои особенности. Конечно, полностью избавить дом от пыли вряд ли получится, но эти способы значительно замедлят ее появление и позволят проводить уборку реже.

Первое, что нужно сделать, если хотите уменьшить количество пыли — начните чаще проветривать квартиру, особенно тогда, когда заправляете кровать или убираете комнаты. Также не стоит проходить мимо народных способов, зачастую они даже действеннее, чем магазинные, и стоят куда приятнее. Вот некоторые их них:

Поваренная соль

Этот способ очень простой и действительно помогает в борьбе с пылью. Все, что нужно сделать — развести поваренную соль в воде и помыть ей пол. Результат не заставит себя долго ждать, после такой уборки можно не брать тряпку в руки неделю. Пропорции зависят от размера ведра: например, на емкость 7 литров нужно две или три столовые ложки.

Пыль может появляться в доме медленнее, чем вы привыклиПыль может появляться в доме медленнее, чем вы привыкли
Пыль может появляться в доме медленнее, чем вы привыкли. Фото: 1MI

Пищевая сода

Еще один бюджетный вариант для борьбы с пылью — пищевая сода. Пропорции необходимого раствора такие: одна столовая ложка соды на три литра воды. Перед тем, как приступить к уборке, нужно прополоскать в этой жидкости тряпку, и начать вытирать пыль со всех поверхностей. Кроме того, этот способ поможет избавиться и от въевшейся грязи.

Вот еще один рецепт содового раствора: на литр воды разводим полкилограмма соды и чайную ложку корицы, наливаем получившуюся смесь в пульверизатор и тщательно обрызгиваем ковер. После ждем, когда жидкость впитается, а затем пылесосим. Такая уборка убережет ковры от обилия пыли и продлит из чистоту.

Ваша квартира — дом пауков. Узнайте, как выгнать незваных гостей
Узнать подробнее

Глицерин

Если времени на разведение раствора нет, можно взять обычный пузырек глицерина и вытереть его содержимым поверхности, на которых скапливается пыль.

Масло и уксус

Этот спрей также поможет в борьбе с пылью, но для него понадобится больше ингредиентов. Кроме того, он совмещает в себе два свойства: и очищает поверхности, и защищает из от новой пыли после уборки. Рецепт на стакан воды выглядит так:

  • 60 мл уксуса;
  • две чайные ложки растительного масла;
  • 15 капель эфирного масла.

После нужно смешать все перечисленное и залить во флакон с пульверизатором, так расход средства будет более экономичным, а уборка удобной. После состав нужно распылись на поверхности, покрытые пылью, и протереть чистой сухой тряпкой или бумажными полотенцами.

Источник: Уютный дом

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как быстро и эффективно избавиться от жучков, которые появились в кухонных крупах.

Как избавиться от тараканов в доме: несколько быстрых и простых способов
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика