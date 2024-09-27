Новый бьюти-тренд TikTok: можно ли стать красивее с чесноком

Posted 27 сентября, 19:32
Published 27 сентября, 19:32
Modified 27 сентября, 19:33
Updated 27 сентября, 19:33
Насколько эффективен может быть этот способ решения проблемы, разбирается newia.
Многим этот метод лечения прыщей может показаться привлекательным — своей дешевизной, натуральностью и простотой. Но не все так просто.
Эксперты обращают внимание на то, что популяризаторы данного способа лечения поверхностно понимают свойства чеснока. Овощ действительно содержит аллицин — мощное антибактериальное и противогрибковое соединение. Однако при контакте с кожей он вызывает жжение и раздражение.
Если переусердствовать с использованием чеснока на коже, особенно сырого и измельченного, есть опасность получить ожоги и волдыри. Помимо этих напастей чеснок способен усугубить воспаление от акне и добавить сверху контактный дерматит — реакцию кожи на раздражающее вещество.
Дерматолог Лесли Рейнольдс предостерегает адептов натуральной косметики от массы нежелательных эффектов натирания кожи сырым чесноком: здесь и химические ожоги, и раздражения, и ухудшение динамики акне, и даже рубцы.
Но главное, что нужно понять: в борьбе с акне нет универсальных методов. Каждому нужен особый подход, соответствующий его типу кожи. Впрочем, есть кое-что, что может пригодиться всем, — это включить в повседневную уходовую рутину процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, помогающие избавиться от пробок в порах кожи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]