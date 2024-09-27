Новый бьюти-тренд TikTok: можно ли стать красивее с чесноком

Но главное, что нужно понять: в борьбе с акне нет универсальных методов. Каждому нужен особый подход, соответствующий его типу кожи. Впрочем, есть кое-что, что может пригодиться всем, — это включить в повседневную уходовую рутину процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, помогающие избавиться от пробок в порах кожи.