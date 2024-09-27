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Posted 27 сентября, 19:32

Published 27 сентября, 19:32

Modified 27 сентября, 19:33

Updated 27 сентября, 19:33

Новый бьюти-тренд TikTok: можно ли стать красивее с чесноком

Новый бьюти-тренд TikTok: можно ли стать красивее с чесноком

27 сентября 2024, 19:32
Фото: Изображение Midjourney
Сеть TikTok наводнили ролики, где девушки натирают кожу лица свежим чесноком. Так они надеются избавиться от акне.

Насколько эффективен может быть этот способ решения проблемы, разбирается newia.

Многим этот метод лечения прыщей может показаться привлекательным — своей дешевизной, натуральностью и простотой. Но не все так просто.

Эксперты обращают внимание на то, что популяризаторы данного способа лечения поверхностно понимают свойства чеснока. Овощ действительно содержит аллицин — мощное антибактериальное и противогрибковое соединение. Однако при контакте с кожей он вызывает жжение и раздражение.

Если переусердствовать с использованием чеснока на коже, особенно сырого и измельченного, есть опасность получить ожоги и волдыри. Помимо этих напастей чеснок способен усугубить воспаление от акне и добавить сверху контактный дерматит — реакцию кожи на раздражающее вещество.

Дерматолог Лесли Рейнольдс предостерегает адептов натуральной косметики от массы нежелательных эффектов натирания кожи сырым чесноком: здесь и химические ожоги, и раздражения, и ухудшение динамики акне, и даже рубцы.

Но главное, что нужно понять: в борьбе с акне нет универсальных методов. Каждому нужен особый подход, соответствующий его типу кожи. Впрочем, есть кое-что, что может пригодиться всем, — это включить в повседневную уходовую рутину процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, помогающие избавиться от пробок в порах кожи.

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