Молодая омичка выпала из окна дома в Нефтяниках и чудом выжила

Posted 27 сентября, 02:21
Published 27 сентября, 02:21
Modified 27 сентября, 03:53
Updated 27 сентября, 03:53
В среду, 25 сентября, в городке Нефтяников Советского округа на улице 2-я Поселковая произошел инцидент. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала 21-летняя девушка. Как сообщает «Суперомск», она, вероятнее всего, была в нетрезвом состоянии.
К счастью, молодая омичка осталась жива. Отметим, что падение произошло с 9 этажа. В больницу ее доставили с многочисленными переломами черепа, костей таза и рук. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Впереди девушку ждет долгая реабилитация.
Ранее Город55 писал, что в Тюмени нашли омича, которого родственники считали погибшим. Оказалось, что все это время он был жив и работал на неизвестных людей, выполняя бесплатно тяжелую работу.