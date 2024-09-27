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Posted 27 сентября, 02:21

Published 27 сентября, 02:21

Modified 27 сентября, 03:53

Updated 27 сентября, 03:53

Молодая омичка выпала из окна многоэтажки и осталось жива

Молодая омичка выпала из окна дома в Нефтяниках и чудом выжила

27 сентября 2024, 02:21
Фото: 1MI

Молодая омичка выпала из окна многоэтажки и осталось жива

Девушку доставили в больницу с многочисленными переломами. Предварительно установлено, что она была нетрезвой.

В среду, 25 сентября, в городке Нефтяников Советского округа на улице 2-я Поселковая произошел инцидент. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала 21-летняя девушка. Как сообщает «Суперомск», она, вероятнее всего, была в нетрезвом состоянии.

К счастью, молодая омичка осталась жива. Отметим, что падение произошло с 9 этажа. В больницу ее доставили с многочисленными переломами черепа, костей таза и рук. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Впереди девушку ждет долгая реабилитация.

Ранее Город55 писал, что в Тюмени нашли омича, которого родственники считали погибшим. Оказалось, что все это время он был жив и работал на неизвестных людей, выполняя бесплатно тяжелую работу.

«Держали в рабстве». В Тюменской области нашли омича, который пропал 24 года назад
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Больница#Новости#Инцидент
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