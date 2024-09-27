Молодая омичка выпала из окна дома в Нефтяниках и чудом выжила

В среду, 25 сентября, в городке Нефтяников Советского округа на улице 2-я Поселковая произошел инцидент. Там из окна одного из многоэтажных домов выпала 21-летняя девушка. Как сообщает «Суперомск», она, вероятнее всего, была в нетрезвом состоянии.