Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими

47-летняя хозяйка пригласила в свой дом друзей детства. 52-летний мужчина, который был одним из приглашенных, в какой-то момент ушел спать, но ему помешал шум продолжившегося застолья. Мужчина решил избавиться от него нестандартным способом: он поджег занавеску в соседней комнате. Начавшийся пожар омич попытался потушить, но сделать это ему так и не удалось.