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Posted 27 сентября, 07:08

Published 27 сентября, 07:08

Modified 27 сентября, 07:10

Updated 27 сентября, 07:10

Две омички погибли в жутком пожаре на Новгородской из-за друга детства

Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими

27 сентября 2024, 07:08
Фото: МЧС России по Омской области

Две омички погибли в жутком пожаре на Новгородской из-за друга детства

По предварительной версии в доме с погибшими при пожаре женщинами находился их 52-летний друг. Ночью он поджег занавеску, пытаясь успокоить людей, которые помешали его сну.

Появились новые подробности пожара в частном доме на Новгородской, в котором погибли две женщины. Как предварительно выяснили следователи, 25 сентября омички были не одни в доме.

47-летняя хозяйка пригласила в свой дом друзей детства. 52-летний мужчина, который был одним из приглашенных, в какой-то момент ушел спать, но ему помешал шум продолжившегося застолья. Мужчина решил избавиться от него нестандартным способом: он поджег занавеску в соседней комнате. Начавшийся пожар омич попытался потушить, но сделать это ему так и не удалось.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия. Фото: Следственный комитет по Омской области

В результате, напомним, погибли две женщины — 47 и 45 лет. Они отравились продуктами горения в задымленном помещении. Спастись смогли только виновник пожара и еще один мужчина.

В следкоме по факту пожара возбудили уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Пожары#Уголовное дело#Следком#Новости#Погибшие
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