Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими

Posted 27 сентября, 07:08
Published 27 сентября, 07:08
Modified 27 сентября, 07:10
Updated 27 сентября, 07:10
Появились новые подробности пожара в частном доме на Новгородской, в котором погибли две женщины. Как предварительно выяснили следователи, 25 сентября омички были не одни в доме.
47-летняя хозяйка пригласила в свой дом друзей детства. 52-летний мужчина, который был одним из приглашенных, в какой-то момент ушел спать, но ему помешал шум продолжившегося застолья. Мужчина решил избавиться от него нестандартным способом: он поджег занавеску в соседней комнате. Начавшийся пожар омич попытался потушить, но сделать это ему так и не удалось.
В результате, напомним, погибли две женщины — 47 и 45 лет. Они отравились продуктами горения в задымленном помещении. Спастись смогли только виновник пожара и еще один мужчина.
В следкоме по факту пожара возбудили уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.
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