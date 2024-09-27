Лишь 1% домов дореволюционные. В Омске на «вторичке» преобладает советское жилье

Posted 27 сентября, 12:53
Published 27 сентября, 12:53
Modified 27 сентября, 12:55
Updated 27 сентября, 12:55
В Омске вторичном рынке недвижимости города преобладают дома, построенные в период с 1945 по 1991 год. Эти здания, как сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости», составляют около 79% всего жилого фонда, что делает Омск одним из лидеров среди городов-миллионников по количеству советской застройки. Лишь Пермь обгоняет Омск по этому показателю, демонстрируя 82% советских построек.
Исторические здания, возведенные до начала Второй мировой войны, составляют лишь небольшую часть вторичного рынка Омска. В основном они расположены в Центральном округе города. Например, стоимость кв.м в домах 1930-х годов может достигать 143 тысяч рублей. Это жилье привлекает покупателей, интересующихся архитектурой и историей города.
После окончания ВОВ в Омске начался строительный бум, который продолжался несколько десятилетий. Кировский округ стал одним из главных центров этой застройки. Здесь можно найти множество домов, построенных в 1970-х годах, где средняя цена за кв.м составляет около 98 тысяч рублей.
Дореволюционные здания в Омске практически исчезли, составляя всего 1% от общего объема жилья. Однако некоторые из них все еще находятся на рынке. Например, жилье в доме 1914 года предлагается по средней цене 93 тысячи рублей за кв.м, а в доме 1910 года — до 103 тысяч рублей кв. м.
Несмотря на доминирование советской архитектуры, в Омске присутствуют и более современные здания, относящиеся к периоду с 1991 по 2019 год. Эти дома также присутствуют на вторичном рынке, но их доля значительно уступает советским постройкам. В этом сегменте снова выделяется Кировский округ, где стоимость кв.м в домах конца 1990-х годов составляет около 102 тысяч рублей.
Омск, как отмечают аналитики, занимает лишь восьмое место среди российских мегаполисов по доле современной застройки на вторичном рынке. Для сравнения, в таких городах, как Волгоград и Казань, на современное вторичное жилье приходится более 30% всего жилого фонда.
Ранее Город55 сообщал, что пока не планируется строительство в историческом центре города — Омской крепости, на территории ТЭЦ-1. Проект, предложенный застройщиком, содержит нарушения, и градостроительный совет лишь поддержал представленную концепцию.
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