Лишь 1% домов дореволюционные. В Омске на «вторичке» преобладает советское жилье

Несмотря на доминирование советской архитектуры, в Омске присутствуют и более современные здания, относящиеся к периоду с 1991 по 2019 год. Эти дома также присутствуют на вторичном рынке, но их доля значительно уступает советским постройкам. В этом сегменте снова выделяется Кировский округ, где стоимость кв.м в домах конца 1990-х годов составляет около 102 тысяч рублей.