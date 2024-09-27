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Posted 27 сентября, 05:35

Published 27 сентября, 05:35

Modified 27 сентября, 08:30

Updated 27 сентября, 08:30

Иллюстрация

До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные

27 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Выходные встретят омичей потеплением до +21 градуса

При этом на выходных возможен дождь и усиление ветра.

Как рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС, 27 сентября днем ожидается от +8 до +13 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3-8 м/с, а затем сменится на юго-западный, усилившись до 5-10 м/с.

Ночь на 28 сентября обещает быть без существенных осадков, но местами возможен туман. Днем ожидаются небольшие дожди, поэтому омичам стоит помнить про зонт при выходе на улицу. Температура ночью составит +1…+6°, а днем поднимется до +14…+19°. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

29 сентября обещает быть еще более приятным: без существенных осадков, с температурой ночью +3…+8° и днем +16…+21°. Ветер юго-западный до 7-12 м/с.

Также появился прогноз погоды на первый рабочий день, 30 сентября. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+23°. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, а осадков синоптики не прогнозируют.

Ранее Город55 писал про то, что в Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Омичи жалуются на сильные запахи газа в разных частях города. При этом в Минприроды обещают держать ситуацию на контроле.

Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Омская область#Выходные#Новости#Туман#Температура#Дождь#Осадки#Ветер#Синоптики
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