До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные

Ночь на 28 сентября обещает быть без существенных осадков, но местами возможен туман. Днем ожидаются небольшие дожди, поэтому омичам стоит помнить про зонт при выходе на улицу. Температура ночью составит +1…+6°, а днем поднимется до +14…+19°. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.