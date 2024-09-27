До +21 градуса тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные

Posted 27 сентября, 05:35
Published 27 сентября, 05:35
Modified 27 сентября, 08:30
Updated 27 сентября, 08:30
Как рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС, 27 сентября днем ожидается от +8 до +13 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3-8 м/с, а затем сменится на юго-западный, усилившись до 5-10 м/с.
Ночь на 28 сентября обещает быть без существенных осадков, но местами возможен туман. Днем ожидаются небольшие дожди, поэтому омичам стоит помнить про зонт при выходе на улицу. Температура ночью составит +1…+6°, а днем поднимется до +14…+19°. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.
29 сентября обещает быть еще более приятным: без существенных осадков, с температурой ночью +3…+8° и днем +16…+21°. Ветер юго-западный до 7-12 м/с.
Также появился прогноз погоды на первый рабочий день, 30 сентября. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+23°. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, а осадков синоптики не прогнозируют.
Ранее Город55 писал про то, что в Омске в очередной раз объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Омичи жалуются на сильные запахи газа в разных частях города. При этом в Минприроды обещают держать ситуацию на контроле.