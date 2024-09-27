Чем различаются порошок и средство для стирки: это должен знать каждый

Posted 27 сентября, 10:21
Published 27 сентября, 10:21
Modified 29 сентября, 18:09
Updated 29 сентября, 18:09
Цветные вещи — тот случай, когда предпочтение стоит отдать жидким средствам. Причина в том, что сухие порошки в основном щелочные или высокощелочные, а также практически всегда имеют в составе отбеливатель. Именно высокощелочная среда порошка смывает краситель и делает ее блеклой, пишет Роскачество.
Выбирать жидкие средства для стирки также стоит для деликатных материалов. В состав обычного порошка входят энзимы — эти вещества помогают удалить въевшиеся пятна жира или белковые (например, следы крови). Средствами, содержащими энзимы, нельзя стирать шерстяные и шелковые ткани, ведь они имеют белковую природу и будут разрушаться энзимами.
Привычный всем порошок станет идеальным выбором для стирки полотенец, постельного белья, особенно если оно белого или любого другого светлого цвета. Обусловлено это тем, что хлопковые или льняные ткани почти не изнашиваются при стирке. Кроме того, с них хорошо уходят пятна именно при таком способе очищения.
«Покупая сухой порошок, лучше выбирать фосфатные — они и эффективнее, и безопаснее, поскольку менее щелочные и стоят обычно дешевле. Фосфаты являются абсолютно безопасными для человека веществами. Запрет на фосфаты в мире — это чистая политика, которая также выгодна производителям стиральных порошков. Бесфосфатные средства для стирки менее эффективно удаляют загрязнения, поэтому их расход на стирку больше», — поделился эксперт Роскачества Вячеслав Филиппенков.
Обычный порошок также подойдет для стирки сильно загрязненных вещей, например, одежды с дачи или спецовки из гаража.
Если у вас в доме жесткая вода, лучше всего использовать для стирки гели и другие жидкие средства, содержащие в составе неионогенные ПАВ. На эффективность таких средств не влияет жесткость воды, порошки же в ней действуют хуже.
Для стирки в холодной воде также стоит выбрать гели. Специалисты некоммерческой потребительской организации США Consumer Reports выяснили, что именно такие средства легко растворяются в воде невысокой температуры.
Эксперты отмечают, что аллергию вызывает не вид порошка, а его отдушки, которых сейчас великое множество. В исследовании сухих порошков не было обнаружено образцов, способных вызывать аллергию, они могут лишь пылить.
«Страшна пыль не от порошка, а от энзимов, входящих в порошок (до 1%). Но пострадать от них могут скорее работники производства, которые не соблюдают технику безопасности. Нанести вред здоровью при бытовом применении вряд ли возможно, даже если трясти открытую пачку и дышать над ней. Тем не менее старайтесь аккуратнее использовать порошок», — заключил Вячеслав Филиппенков.
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