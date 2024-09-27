Чем различаются порошок и средство для стирки: это должен знать каждый

Привычный всем порошок станет идеальным выбором для стирки полотенец, постельного белья, особенно если оно белого или любого другого светлого цвета. Обусловлено это тем, что хлопковые или льняные ткани почти не изнашиваются при стирке. Кроме того, с них хорошо уходят пятна именно при таком способе очищения.