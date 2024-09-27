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Posted 27 сентября, 08:32

Published 27 сентября, 08:32

Modified 27 сентября, 13:16

Updated 27 сентября, 13:16

Больше не сунутся на ваш участок: лучшие способы борьбы с грызунами

Больше не сунутся на ваш участок: лучшие способы борьбы с грызунами

27 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI
Многие дачники сталкиваются с появлением крыс на своем участке, к сожалению, избавиться от грызунов бывает очень проблематично. Расскажем, что поможет решить проблему быстро и легко.

Какие методы подойдут для борьбы с крысами

Ездите на дачу с кошкой

Первый и наиболее очевидный совет — берите с собой на дачу четвероного друга. Кошка не только сама будет ловить крыс и мышей, но и ее запах будет отпугивать грызунов. Однако перед поездкой необходимо проверить, есть ли у питомца все необходимые прививки и, при необходимости, поставить нужные. Кроме того, на даче котов нужно защищать от клещей и блох.

Мята

Запах мяты — еще одна вещь, способная отпугнуть вредителей. Это растение способно держать крыс подальше от дачи. Интересно, что эффективны не только настоящие лисья, но и эфирные масла мяты, засушенные части растения.

Избавиться от крыс на участке можно легко и быстроИзбавиться от крыс на участке можно легко и быстро
Избавиться от крыс на участке можно легко и быстро. Фото: 1MI

Посадите декоративные разновидности пижмы

Пижма — растение, которое поможет избавиться от грызунов в короткий срок. Достаточно посадить ее возле дома, сарая и других мест, больше всего привлекающих вредителей. Чтобы получать не только пользу, но и эстетическое наслаждение от растений, стоит выбирать красивые декоративные сорта.

Полынь

Полынь нужно положить в те места, через которые грызуны проникают в дом. Из-за характерного запаха растения, крысы выберут для ночлега другое место.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как справиться с другими «незваными гостями», которые проникли в ваш дом. Например, для борьбы с пауками лучше всего подойдут народные методы или покупные яды, также, чтобы они не завелись снова, необходимо провести генеральную уборку. Чтобы избавиться от жучков на кухне, нужно провести ревизию круп и продуктов питания, а от тараканов отлично подойдут средства с неприятным запахом.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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