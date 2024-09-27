Больше не сунутся на ваш участок: лучшие способы борьбы с грызунами

Первый и наиболее очевидный совет — берите с собой на дачу четвероного друга. Кошка не только сама будет ловить крыс и мышей, но и ее запах будет отпугивать грызунов. Однако перед поездкой необходимо проверить, есть ли у питомца все необходимые прививки и, при необходимости, поставить нужные. Кроме того, на даче котов нужно защищать от клещей и блох.