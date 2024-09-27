Больше не сунутся на ваш участок: лучшие способы борьбы с грызунами

Posted 27 сентября, 08:32
Published 27 сентября, 08:32
Modified 27 сентября, 13:16
Updated 27 сентября, 13:16
Первый и наиболее очевидный совет — берите с собой на дачу четвероного друга. Кошка не только сама будет ловить крыс и мышей, но и ее запах будет отпугивать грызунов. Однако перед поездкой необходимо проверить, есть ли у питомца все необходимые прививки и, при необходимости, поставить нужные. Кроме того, на даче котов нужно защищать от клещей и блох.
Запах мяты — еще одна вещь, способная отпугнуть вредителей. Это растение способно держать крыс подальше от дачи. Интересно, что эффективны не только настоящие лисья, но и эфирные масла мяты, засушенные части растения.
Пижма — растение, которое поможет избавиться от грызунов в короткий срок. Достаточно посадить ее возле дома, сарая и других мест, больше всего привлекающих вредителей. Чтобы получать не только пользу, но и эстетическое наслаждение от растений, стоит выбирать красивые декоративные сорта.
Полынь нужно положить в те места, через которые грызуны проникают в дом. Из-за характерного запаха растения, крысы выберут для ночлега другое место.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как справиться с другими «незваными гостями», которые проникли в ваш дом. Например, для борьбы с пауками лучше всего подойдут народные методы или покупные яды, также, чтобы они не завелись снова, необходимо провести генеральную уборку. Чтобы избавиться от жучков на кухне, нужно провести ревизию круп и продуктов питания, а от тараканов отлично подойдут средства с неприятным запахом.
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