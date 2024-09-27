Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича

Вчера, 26 сентября, Город55 сообщал о пропавшем 24 года назад жителе Тюкалинского района. О мужчине не было никаких новостей. Его родственники решили, что он погиб. Однако это оказалось не так. Все это время мужчина провел в тяжелых условиях, работая на неизвестных мужчин.