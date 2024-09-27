Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича

Posted 27 сентября, 03:51
Published 27 сентября, 03:51
Modified 27 сентября, 04:13
Updated 27 сентября, 04:13
Вчера, 26 сентября, Город55 сообщал о пропавшем 24 года назад жителе Тюкалинского района. О мужчине не было никаких новостей. Его родственники решили, что он погиб. Однако это оказалось не так. Все это время мужчина провел в тяжелых условиях, работая на неизвестных мужчин.
Выяснилось, что когда-то в 2000 году он уехал со знакомыми перебирать картошку, после чего пропал и не выходил на связь.
Ситуацией мужчины заинтересовались в следственном комитете РФ. Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Речь идет о статье 127 УК РФ «Незаконное лишения свободы». Как рассказали в пресс-службе, глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского ведомства доложить о ходе проверки.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе проверки», — рассказали в следственном комитете по Тюменской области.
Как писал ранее Город55, несколько дней назад мужчина вернулся домой. К сожалению, его мама уже умерла, но мужчину встретил брат Валерий.