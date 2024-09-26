gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 08:25

Published 26 сентября, 08:25

Modified 26 сентября, 08:27

Updated 26 сентября, 08:27

Иллюстрация

В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам

26 сентября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Парламентарии приняли закон к рассмотрению. Также проект предусматривает штрафы для хозяйствующих субъектов за непредоставление данных об отходах.

Сегодня, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания приняли к рассмотрению закон о введении штрафов за перегораживание подъездов к контейнерным площадкам по сбору отходов. Также проект предполагает санкции за непредоставление предпринимателями информации об отходах.

С докладом выступила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

«У нас на территории Омской области действует кадастр отходов. При этом юридические лица не вносят туда данные. Мы предлагаем ввести ответственность за непредоставление данных. Второе: предлагаем ввести штрафы за перегораживание проездов к контейнерным площадкам. Штрафовать будет министерство», — сообщила Татьяна Хавронина.

Сумму штрафа предстоит установить законодателям. Сами депутаты заслушав министра отметили, что закон требует доработки. В частности председатель комитета по социальной политике Игорь Попов заявил, что диспозиция административной нормы требует доработки из-за того, что нарушение связано с невыполнением требований, которые изложены в правилах благоустройства.

«Если исполнять эту норму, то необходимо предварительно внести достаточно много изменений в нормативные акты, которые регулируют правила благоустройства в органах местного самоуправления», — пояснил Попов.

Председатель Законодательного собрания Александр Артемов отметил важность законопроекта.

«Законопроект нужно было принимать раньше. Мы видим, когда во дворах ставят машины и перекрывают подъезды к местам сбора твердых бытовых отходов. Иногда мусор вывезти практически невозможно. Необходимость законопроекта назрела давно. Но его нужно доработать, так как возникли вопросы от депутатского корпуса и областной прокуратуры», — рассказал спикер областного парламента.
Омских автомобилистов собираются штрафовать за перекрытый доступ к мусорным бакам
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Экология#Омская область#Штрафы#Парламент#Законопроект#Отходы#Законодательное собрание
Подпишитесь
Популярное