В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам

Сегодня, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания приняли к рассмотрению закон о введении штрафов за перегораживание подъездов к контейнерным площадкам по сбору отходов. Также проект предполагает санкции за непредоставление предпринимателями информации об отходах.