В Заксобрании Омской области приняли закон о квотах на рабочие места для инвалидов

Теперь инвалидов в обязательном порядке должны будут принимать компании, численность сотрудников в которых составляет больше 35 человек.

Сегодня, 26 сентября, на заседании Законодательного собрания Омской области депутаты проголосовали за принятие закона о квотировании рабочих мест. Докладчиком выступила региональный министр труда и социального развития Ирина Варнавская. Законопроект ранее внес на рассмотрение губернатор Омской области Виталий Хоценко. «Закон направлен на поддержку граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Теперь прием на работу инвалидов в обязательном порядке коснется компании, в которых численность сотрудников составляет больше 35 человек», — сообщила Ирина Варнавская. За принятие закона единогласно проголосовали 36 присутвоваших парламентариев. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Председатель Законодательного собрания Александр Артемов отметил важность законопроекта и рассказал о задачах осенней сессии. «Первоочередная задача — работа над бюджетом 2025 года. От этого будет зависеть благосостояние омичей и социально-экономическое развитие региона. Не стоит замыкаться на одном только бюджете. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о пяти новых национальных проектах. Продожится муниципальная реформа, создание благоприятного инвестиционного климата. Также одна из приоритетных задач — помощь нашим землякам, находящимся в зоне СВО», — заявил Александр Артемов. В Заксобрании рассмотрели закон о штрафах за перегороженные проезды к мусорным бакам Узнать подробнее