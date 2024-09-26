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Posted 26 сентября, 12:07

Published 26 сентября, 12:07

Modified 26 сентября, 12:11

Updated 26 сентября, 12:11

В правительстве Омской области рассказали о планах по созданию нового министерства

В правительстве Омской области рассказали о планах по созданию нового министерства

26 сентября 2024, 12:07
Фото: gorod55.ru
Министр цифрового развития и связи Денис Цуканов сообщил, что в Омской области появится министерство науки и высшей школы.

Сегодня во время поздравления представителей IT-сферы с профессиональным праздником министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов анонсировал появление в Омской области министерства науки и высшей школы. Эту информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе областного правительства.

«На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Кроме того, Дмитрий Цуканов рассказал о планах по взаимодействию предприятий с вузами региона.

«На базе аграрного университета появится центр подготовки абитуриентов в сотрудничестве с предприятиями региона», — поделился министр.

Напомним, что ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей в связи с оптимизацией работы мэрии.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Проект#Новости#Национальный проект#Министерство#Национальные проекты#Новое министество
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