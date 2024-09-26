В правительстве Омской области рассказали о планах по созданию нового министерства

Сегодня во время поздравления представителей IT-сферы с профессиональным праздником министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов анонсировал появление в Омской области министерства науки и высшей школы. Эту информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе областного правительства.