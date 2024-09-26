В правительстве Омской области рассказали о планах по созданию нового министерства

Posted 26 сентября, 12:07
Published 26 сентября, 12:07
Modified 26 сентября, 12:11
Updated 26 сентября, 12:11
Сегодня во время поздравления представителей IT-сферы с профессиональным праздником министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов анонсировал появление в Омской области министерства науки и высшей школы. Эту информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе областного правительства.
«На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Кроме того, Дмитрий Цуканов рассказал о планах по взаимодействию предприятий с вузами региона.
«На базе аграрного университета появится центр подготовки абитуриентов в сотрудничестве с предприятиями региона», — поделился министр.
Напомним, что ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей в связи с оптимизацией работы мэрии.