gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 02:41

Published 26 сентября, 02:41

Modified 26 сентября, 03:40

Updated 26 сентября, 03:40

Иллюстрация

В Омске ужесточат продажу энергетиков и тонизирующих напитков

26 сентября 2024, 02:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам станет сложнее купить энергетики и тоники

Изменения коснутся не только образовательных и медицинских учреждений, но и массовых мероприятий, концертов, фестивалей и спортивных событий.

В Омской области планируется внести изменения в правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Как рассказали в минэкономразвития Омской области, накануне там обсуждались инициативы по усилению контроля над их реализацией, особенно в местах массового скопления людей. Это дополнение к действующему закону, который уже с 2015 года запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним и в образовательных учреждениях.

Как отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко, новые ограничения будут касаться не только школ и больниц, но и массовых мероприятий — концертов и спортивных событий. Это усложнит покупку энергетиков на праздниках и мероприятиях, что направлено на защиту здоровья молодежи.

В действующем законе предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи: от 3 до 50 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним и до 40 тысяч за реализацию в запрещенных учреждениях. Новые инициативы также подразумевают изменения в Кодекс об административных правонарушениях на федеральном уровне.

Законопроект о новых ограничениях планируется внести в областной парламент в октябре. В регионе насчитывается около 5 тысяч точек продажи тонизирующих напитков, и точное количество станет известно после внедрения системы маркировки «Честный знак» в ноябре 2024 года.

Ранее Город55 рассказывал о случае в омской школе. Во время обеда одному из учеников в компоте попался червяк. В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку.

Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, где ребенку подали компот с червяком
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Штрафы#Законодательство#Новости#Минэкономразвития#Массовые мероприятия#Концерты#Административные правонарушения#Спортивные события#Энергетики#Областной парламент
Подпишитесь
Популярное