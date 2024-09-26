В Омске ужесточат продажу энергетиков и тонизирующих напитков

Posted 26 сентября, 02:41
Published 26 сентября, 02:41
Modified 26 сентября, 03:40
Updated 26 сентября, 03:40
В Омской области планируется внести изменения в правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Как рассказали в минэкономразвития Омской области, накануне там обсуждались инициативы по усилению контроля над их реализацией, особенно в местах массового скопления людей. Это дополнение к действующему закону, который уже с 2015 года запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним и в образовательных учреждениях.
Как отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко, новые ограничения будут касаться не только школ и больниц, но и массовых мероприятий — концертов и спортивных событий. Это усложнит покупку энергетиков на праздниках и мероприятиях, что направлено на защиту здоровья молодежи.
В действующем законе предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи: от 3 до 50 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним и до 40 тысяч за реализацию в запрещенных учреждениях. Новые инициативы также подразумевают изменения в Кодекс об административных правонарушениях на федеральном уровне.
Законопроект о новых ограничениях планируется внести в областной парламент в октябре. В регионе насчитывается около 5 тысяч точек продажи тонизирующих напитков, и точное количество станет известно после внедрения системы маркировки «Честный знак» в ноябре 2024 года.
Ранее Город55 рассказывал о случае в омской школе. Во время обеда одному из учеников в компоте попался червяк. В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку.