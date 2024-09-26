В Омске ужесточат продажу энергетиков и тонизирующих напитков

В Омской области планируется внести изменения в правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Как рассказали в минэкономразвития Омской области, накануне там обсуждались инициативы по усилению контроля над их реализацией, особенно в местах массового скопления людей. Это дополнение к действующему закону, который уже с 2015 года запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним и в образовательных учреждениях.