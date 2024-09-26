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Posted 26 сентября, 03:40

Published 26 сентября, 03:40

Modified 26 сентября, 04:11

Updated 26 сентября, 04:11

Иллюстрация

В Омске на продажу выставили долгострой в Нефтяниках за 42 миллиона рублей

26 сентября 2024, 03:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омских Нефтяниках за 42 миллиона рублей хотят продать 15-летний долгострой

Предприниматель признался, что когда-то начать строительство его уговорили друзья, после чего переключились на другой объект. Сил достраивать дом у него не было, и бизнесмен решил продать здание.

В омских Нефтяниках, прямо за известным ДК имени Малунцева, выставлен на продажу долгострой, который не могут достроить уже 15 лет. Здание расположено по адресу Малунцева, 34, и занимает земельный участок площадью около 15,7 соток, предназначенный для строительства многоквартирного дома средней этажности. Недострой хотят продать за 42 млн рублей.

Согласно представленным эскизам, собственник намеревался возвести многоэтажный дом, который соответствовал бы всем современным требованиям. На данный момент на участке возведен только первый этаж и зона парковки, а также имеются все необходимые условия для подключения к коммуникациям.

Фото: Скриншот Авито

Тем не менее, заброшенное здание продолжает ветшать за забором. Как пишет «Омск-информ», правообладателем здания является «АСКО-недвижимость». Владелец здания Андрей Петрович рассказал изданию, что на строительство здания его уговорили друзья. Однако после строительства первого этажа у них не было времени и сил на остальные работы. Сейчас же предприниматель не готов браться за строительство и хотел бы продать объект. Им уже заинтересовались застройщики из Нижневартовска и Новосибирска.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске с каждым годом увеличиваются темпы строительства жилья. Только за 2024 год в городе появилось 20 новых домов. Также в Омске выставили на продажу гостиницу «Полет». Она находится на первом этаже жилого дома. Владелец просит за нее 29 млн рублей.

На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»
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#Кристина Антоносян#Омск#Строительство#Продажа#Долгострой#Новости#Гостиница#Нефтяники#Жилой дом#Заброшенное здание#Застройщики
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