В Омске на продажу выставили долгострой в Нефтяниках за 42 миллиона рублей

Тем не менее, заброшенное здание продолжает ветшать за забором. Как пишет «Омск-информ», правообладателем здания является «АСКО-недвижимость». Владелец здания Андрей Петрович рассказал изданию, что на строительство здания его уговорили друзья. Однако после строительства первого этажа у них не было времени и сил на остальные работы. Сейчас же предприниматель не готов браться за строительство и хотел бы продать объект. Им уже заинтересовались застройщики из Нижневартовска и Новосибирска.