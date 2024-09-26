Стало известно, кого выселят из квартиры в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:00
Published 26 сентября, 19:00
Modified 26 сентября, 19:00
Updated 26 сентября, 19:00
Разобраться пытается newia. Среди самых распространенных в современном обществе причин — проблемы с выплатой ипотеки. Если владелец перестает платить по ипотечному кредиту, банк подаст на него в суд, чтобы взыскать долг в судебном порядке. Дальше ипотечную квартиру выставляют на продажу как находящуюся в залоге у банка, заемщик лишается жилья.
Избежать этого не всегда удается: ведь финансовые сложности могут помешать оплачивать кредитные взносы вовремя. Если возникла проблема с доходами, следует немедленно сообщить об этом в банк — во многих случаях кредитор находит решение проблемы, предоставляет отсрочку или реструктуризирует задолженность. Также, покупая квартиру в кредит, многие страхуют кредиты от невыплаты по разным жизненным причинам вроде потери работы или болезни заемщика.
Долги по ЖКХ тоже могут привести к беде. Прежде чем заняться выселением должника, управляющая компания взыскивает долги через суд. Если проблема остается нерешенной, приставы выселяют задолжавшего владельца.
Если оплатить услуги ЖКХ вовремя не получается, следует обратиться за индивидуальным графиком погашения задолженности.
Незаконная перепланировка квартиры, не утвержденная в соответствующих инстанциях, тоже может привести к потере жилья. Однако сначала владельцу предложат вернуть все как было. Если он не справится с задачей, квартиру забирают через суд и продают с торгов.
Потерять квартиру можно также, если собственник пользуется жильем не по назначению, мешает другим жильцам, не поддерживает жилье в подобающем состоянии.
Среди других причин утраты недвижимости — займы, неудачное поручительство, претензии других наследников. Зато единственное жилье не отнимут у банкрота.