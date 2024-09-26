Стало известно, кого выселят из квартиры в 2024 году

Избежать этого не всегда удается: ведь финансовые сложности могут помешать оплачивать кредитные взносы вовремя. Если возникла проблема с доходами, следует немедленно сообщить об этом в банк — во многих случаях кредитор находит решение проблемы, предоставляет отсрочку или реструктуризирует задолженность. Также, покупая квартиру в кредит, многие страхуют кредиты от невыплаты по разным жизненным причинам вроде потери работы или болезни заемщика.