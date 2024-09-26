После двух месяцев лишений. В большинство домов на 19-й Линии в Омске вернулся газ

Сейчас ситуация, и к 26 сентября без газа остаются лишь 11 домов. Восстановление газоснабжения идет полным ходом, и власти уверяют, что все работы будут завершены в ближайшее время. Для ускорения процесса было принято решение о строительстве нового надземного газопровода, так как реконструкция старого заняла бы примерно 5-6 месяцев или больше.