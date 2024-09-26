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Posted 26 сентября, 12:24

Published 26 сентября, 12:24

Modified 26 сентября, 12:26

Updated 26 сентября, 12:26

В 90% домов на 19-й Линии вернулся газ после июльского пожара в Омске

После двух месяцев лишений. В большинство домов на 19-й Линии в Омске вернулся газ

26 сентября 2024, 12:24
Фото: 1MI

В 90% домов на 19-й Линии вернулся газ после июльского пожара в Омске

В Омске продолжается восстановление газоснабжения на 19-й Линии. В частном секторе уже начали строить новый газопровод.

В Омске продолжаются активные усилия по восстановлению газоснабжения в частном секторе на 19-й Линии, где ранее произошла серьезная авария. Пожар, случившийся 20 июля, оставил без газа значительное количество местных жителей. В результате взрыва газа, который вызвал крупный пожар, пять домов были полностью уничтожены, а еще двадцать получили серьезные повреждения. Это привело к отключению газа в 150 домах.

Спустя два месяца губернатор Омской области решил лично посетить место происшествия, чтобы на месте оценить последствия и масштабы разрушений. Во время визита он провел встречу с местными жителями, где обсуждались планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и оказанию необходимой помощи тем, кто пострадал. В рамках поддержки пострадавших, городская администрация предоставила единовременные выплаты жителям, пострадавшим от аварии.

Фото: Скриншот сайта «Мой дом»

Сейчас ситуация, и к 26 сентября без газа остаются лишь 11 домов. Восстановление газоснабжения идет полным ходом, и власти уверяют, что все работы будут завершены в ближайшее время. Для ускорения процесса было принято решение о строительстве нового надземного газопровода, так как реконструкция старого заняла бы примерно 5-6 месяцев или больше.

Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
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#Екатерина Тараленко#Омск#Губернатор#Жители#Инфраструктура#Помощь#Администрация#Новости#Газоснабжение
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