После двух месяцев лишений. В большинство домов на 19-й Линии в Омске вернулся газ

Posted 26 сентября, 12:24
Published 26 сентября, 12:24
Modified 26 сентября, 12:26
Updated 26 сентября, 12:26
В Омске продолжаются активные усилия по восстановлению газоснабжения в частном секторе на 19-й Линии, где ранее произошла серьезная авария. Пожар, случившийся 20 июля, оставил без газа значительное количество местных жителей. В результате взрыва газа, который вызвал крупный пожар, пять домов были полностью уничтожены, а еще двадцать получили серьезные повреждения. Это привело к отключению газа в 150 домах.
Спустя два месяца губернатор Омской области решил лично посетить место происшествия, чтобы на месте оценить последствия и масштабы разрушений. Во время визита он провел встречу с местными жителями, где обсуждались планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и оказанию необходимой помощи тем, кто пострадал. В рамках поддержки пострадавших, городская администрация предоставила единовременные выплаты жителям, пострадавшим от аварии.
Сейчас ситуация, и к 26 сентября без газа остаются лишь 11 домов. Восстановление газоснабжения идет полным ходом, и власти уверяют, что все работы будут завершены в ближайшее время. Для ускорения процесса было принято решение о строительстве нового надземного газопровода, так как реконструкция старого заняла бы примерно 5-6 месяцев или больше.