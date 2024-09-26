Помешала занятость. Певец SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой

Отметим, что это не первый развод исполнителя. В 2012 году SHAMAN заключил брак с преподавательницей музыки Мариной Ращупкиной, через два года у пары родилась дочь Варя. Однако это не помогло сохранить брак, в 2016 году Ярослав Дронов и Марина Ращупкина развелись. Интересно, что обе девушки были значительно старше певца: разница с первой женой составляла шесть лет, а со второй — 14.