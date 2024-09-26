Помешала занятость. Певец SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой

Posted 26 сентября, 13:29
Published 26 сентября, 13:29
Modified 26 сентября, 13:32
Updated 26 сентября, 13:32
Стало известно, что SHAMAN развелся со второй женой — Еленой Мартыновой, об этом исполнитель сообщил в своем телеграм-канале. Пара обвенчалась лишь год назад, в мае 2023.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал певец.
Отметим, что это не первый развод исполнителя. В 2012 году SHAMAN заключил брак с преподавательницей музыки Мариной Ращупкиной, через два года у пары родилась дочь Варя. Однако это не помогло сохранить брак, в 2016 году Ярослав Дронов и Марина Ращупкина развелись. Интересно, что обе девушки были значительно старше певца: разница с первой женой составляла шесть лет, а со второй — 14.