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Posted 26 сентября, 13:29

Published 26 сентября, 13:29

Modified 26 сентября, 13:32

Updated 26 сентября, 13:32

Певец SHAMAN развелся со второй женой

Помешала занятость. Певец SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой

26 сентября 2024, 13:29
Фото: Телеграм-канал

Певец SHAMAN развелся со второй женой

О разводе певец сообщил в соцсетях, причина такого решения — слишком большая загруженность.

Стало известно, что SHAMAN развелся со второй женой — Еленой Мартыновой, об этом исполнитель сообщил в своем телеграм-канале. Пара обвенчалась лишь год назад, в мае 2023.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал певец.

Отметим, что это не первый развод исполнителя. В 2012 году SHAMAN заключил брак с преподавательницей музыки Мариной Ращупкиной, через два года у пары родилась дочь Варя. Однако это не помогло сохранить брак, в 2016 году Ярослав Дронов и Марина Ращупкина развелись. Интересно, что обе девушки были значительно старше певца: разница с первой женой составляла шесть лет, а со второй — 14.

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#Анастасия Баянова#Россия#Певец#Новости#Развод#Личная жизнь
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