Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей

Posted 26 сентября, 14:22
Published 26 сентября, 14:22
Modified 26 сентября, 14:25
Updated 26 сентября, 14:25
На портале Госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который займется охраной объектов АО «ТГК-11». Начальная цена контракта составляет 75,063 млн рублей. Заявки принимаются до 10 октября.
Согласно условиям договора, подрядчик должен будет охранять ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также административные здания на улицах Партизанской и Губкина, склады, территорию шламонакопителя и золоотвал ТЭЦ-5. Контракт будет действовать год — с 1 января по 31 декабря 2025 года. Исключение составляет лишь золоотвал, его будут охранять с 1 июня по 31 июля 2025 года.
Напомним, что недавно экс-глава «Омскэнерго» Евгений Белов высказался о состоянии ТЭЦ-5. По мнению эксперта, 100% готовность объектов к отопительному сезону, о которой сообщалось ранее, очень сомнительна.