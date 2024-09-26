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Posted 26 сентября, 14:22

Published 26 сентября, 14:22

Modified 26 сентября, 14:25

Updated 26 сентября, 14:25

Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей

Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей

26 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI
АО «ТГК-11» начало поиски подрядчика, который займется охраной омских ТЭЦ, за работу компания готова заплатить 75 млн рублей.

На портале Госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который займется охраной объектов АО «ТГК-11». Начальная цена контракта составляет 75,063 млн рублей. Заявки принимаются до 10 октября.

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет охранять ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также административные здания на улицах Партизанской и Губкина, склады, территорию шламонакопителя и золоотвал ТЭЦ-5. Контракт будет действовать год — с 1 января по 31 декабря 2025 года. Исключение составляет лишь золоотвал, его будут охранять с 1 июня по 31 июля 2025 года.

Напомним, что недавно экс-глава «Омскэнерго» Евгений Белов высказался о состоянии ТЭЦ-5. По мнению эксперта, 100% готовность объектов к отопительному сезону, о которой сообщалось ранее, очень сомнительна.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»
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