Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет охранять ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также административные здания на улицах Партизанской и Губкина, склады, территорию шламонакопителя и золоотвал ТЭЦ-5. Контракт будет действовать год — с 1 января по 31 декабря 2025 года. Исключение составляет лишь золоотвал, его будут охранять с 1 июня по 31 июля 2025 года.