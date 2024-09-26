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Posted 26 сентября, 10:13

Published 26 сентября, 10:13

Modified 26 сентября, 10:16

Updated 26 сентября, 10:16

В центре Омска появится фудмолл в стиле московского ДЕПО

Омск получит свое «ДЕПО». В центре города появится фудмолл

26 сентября 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

В центре Омска появится фудмолл в стиле московского ДЕПО

В центре Омска появится фудмолл, который станет аналогом популярного московского ДЕПО. Проект станет частью нового IT-кластера, создаваемого на территории бывшего завода им. Козицкого.

В центре Омска, в рамках развития IT-кластера, планируют открыть фудмолл, который станет аналогом популярного московского ДЕПО. Эта новость была озвучена на мероприятии, посвященном Дню программиста, Денисом Цукановым.

На мероприятии Министр цифрового развития и связи Омской области подробно рассказал о планах по развитию технопарков в сфере высоких технологий. В рамках этой инициативы предполагается создание современных площадок для IT-компаний, которые будут способствовать развитию инновационных проектов и привлечению новых специалистов в регион.

Технопарк «Омск диджитал» планируется площадью 31 тыс. кв. м., создаваться он будет на территории завода им. Козицкого. Министр отметил, что выбранное место для IT-кластера имеет историческую значимость. Ранее здесь располагалось производство радиотехники и электроники, что делает его идеальным для размещения высокотехнологичных компаний.

Фото: gorod55.ru

Большие площади и инфраструктура, оставшиеся от прежних производств, идеально подходят для реализации современных IT-проектов.

Денис Цуканов подчеркнул, что развитие IT-кластера и открытие фудмолла — это часть более широкой стратегии по модернизации городской инфраструктуры и улучшению качества жизни в Омске.

Планируется, что для увеличения площади фудмолла будет надстроен дополнительный этаж. Это позволит разместить большее количество заведений и создать комфортные условия для посетителей. Ожидается, что фудмолл станет важной частью городской инфраструктуры, привлекая как местных жителей, так и туристов.

Ранее Город55 сообщил, что в Центральном округе Омска построят 13-этажный дом с двухуровневой парковкой. Многоэтажка появится на пустующем в настоящий момент участке на пересечении Кемеровской и Октябрьской.

Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка
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#Екатерина Тараленко#Омск#Инновации#Новости#Технопарк#Городская инфраструктура#IT-кластер
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