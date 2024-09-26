Омск получит свое «ДЕПО». В центре города появится фудмолл

На мероприятии Министр цифрового развития и связи Омской области подробно рассказал о планах по развитию технопарков в сфере высоких технологий. В рамках этой инициативы предполагается создание современных площадок для IT-компаний, которые будут способствовать развитию инновационных проектов и привлечению новых специалистов в регион.