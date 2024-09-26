Омск получит свое «ДЕПО». В центре города появится фудмолл

Posted 26 сентября, 10:13
Published 26 сентября, 10:13
Modified 26 сентября, 10:16
Updated 26 сентября, 10:16
В центре Омска, в рамках развития IT-кластера, планируют открыть фудмолл, который станет аналогом популярного московского ДЕПО. Эта новость была озвучена на мероприятии, посвященном Дню программиста, Денисом Цукановым.
На мероприятии Министр цифрового развития и связи Омской области подробно рассказал о планах по развитию технопарков в сфере высоких технологий. В рамках этой инициативы предполагается создание современных площадок для IT-компаний, которые будут способствовать развитию инновационных проектов и привлечению новых специалистов в регион.
Технопарк «Омск диджитал» планируется площадью 31 тыс. кв. м., создаваться он будет на территории завода им. Козицкого. Министр отметил, что выбранное место для IT-кластера имеет историческую значимость. Ранее здесь располагалось производство радиотехники и электроники, что делает его идеальным для размещения высокотехнологичных компаний.
Большие площади и инфраструктура, оставшиеся от прежних производств, идеально подходят для реализации современных IT-проектов.
Денис Цуканов подчеркнул, что развитие IT-кластера и открытие фудмолла — это часть более широкой стратегии по модернизации городской инфраструктуры и улучшению качества жизни в Омске.
Планируется, что для увеличения площади фудмолла будет надстроен дополнительный этаж. Это позволит разместить большее количество заведений и создать комфортные условия для посетителей. Ожидается, что фудмолл станет важной частью городской инфраструктуры, привлекая как местных жителей, так и туристов.
Ранее Город55 сообщил, что в Центральном округе Омска построят 13-этажный дом с двухуровневой парковкой. Многоэтажка появится на пустующем в настоящий момент участке на пересечении Кемеровской и Октябрьской.