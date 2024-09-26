Модульбанк внедрил консалтинг для продавцов на маркетплейсах

Posted 26 сентября, 06:27
Published 26 сентября, 06:27
Modified 26 сентября, 06:27
Updated 26 сентября, 06:27
Банки значительно упрощают работу маркетплейсов, внедряя финансовые и нефинансовые продукты, которые делают процесс покупок и продаж максимально удобным для покупателей и продавцов. Об этом пишет inkazan.ru.
Сегодня российские банки предлагают продавцам на маркетплейсах разнообразные услуги: эквайринг, страхование, консалтинг, эффективную логистику, программы лояльности и обучающие курсы. Это помогает продавцам оптимизировать свои бизнес-процессы, увеличить доход и снизить риски.
Модульбанк, который позиционирует себя как хаб для предпринимателей, недавно начал оказывать услугу «консалтинг для селлеров», предполагающую ведение карточек товаров на маркетплейсах. Суть заключается в том, что ведение карточек передается команде банка. Как отметила Светлана Годлина, член правления Модульбанка и лидер направления по работе с маркетплейсами, данное предложение включает в себя анализ карточек специалистами банка, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики и настройку рекламных кампаний, по результатам чего составляется отчет.
Модульбанк не первый год разрабатывает продукты для продавцов на маркетплейсах. Ранее он объявил о специальных тарифах для селлеров, возможности вывода средств с маркетплейсов на счета физических лиц и расчетах с контрагентами в 12 валютах. В России к Модульбанку уже подключились десятки тысяч компаний — продавцов на маркетплейсах, которые покупают товары в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане и нуждаются в комплексном банковском обслуживании.
Сегодня «Точка» (банк) предлагает комплексные услуги продавцам на маркетплейсах, обеспечивая поддержку в регистрации и развитии бизнеса на платформах Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Вместе с тем Сбербанк совместно с «Эвотор» запустил новый маркетплейс «на_полке», который специализируется на оптовых закупках товаров для розничных клиентов.
При грамотном управлении маркетплейсы способны приносить значительную прибыль. К числу их преимуществ относятся широкий охват аудитории, удобство для покупателей, экономия времени и иных ресурсов, а также эффективное использование данных. В свою очередь, новые банковские решения помогают продавцам на маркетплейсах оптимизировать свои стратегии продаж для привлечения наибольшего количества потребителей.