Модульбанк внедрил консалтинг для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк не первый год разрабатывает продукты для продавцов на маркетплейсах. Ранее он объявил о специальных тарифах для селлеров, возможности вывода средств с маркетплейсов на счета физических лиц и расчетах с контрагентами в 12 валютах. В России к Модульбанку уже подключились десятки тысяч компаний — продавцов на маркетплейсах, которые покупают товары в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане и нуждаются в комплексном банковском обслуживании.