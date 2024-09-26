Как сыр помог археологам обнаружить древние торговые связи Китая и Кавказа

Posted 26 сентября, 08:25
Published 26 сентября, 08:25
Modified 26 сентября, 08:25
Updated 26 сентября, 08:25
Как пишет newkhakasiya.online, этот древний продукт был найден на кладбище рядом с мумиями. Благодаря сухому климату региона сыр хорошо сохранился.
Анализы показали, что он принадлежит к кефирному типу и был сделан из молока коров и коз. Интересно, что микробиота сыра имеет сходство с современными молочными продуктами Кавказа и Тибета, что указывает на существование древних торговых путей.
Ученые считают, что древний сыр, вероятно, имел кислый вкус, схожий с современными французскими сырами с характерным резким ароматом.