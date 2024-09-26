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Posted 26 сентября, 08:25

Published 26 сентября, 08:25

Modified 26 сентября, 08:25

Updated 26 сентября, 08:25

Как сыр помог археологам обнаружить древние торговые связи Китая и Кавказа

Как сыр помог археологам обнаружить древние торговые связи Китая и Кавказа

26 сентября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
В районе Синьцзян в Китае археологи обнаружили фрагменты древнего сыра, возраст которого примерно 3,5 тысячелетия, что делает его самым старым из ныне известных сыров.

Как пишет newkhakasiya.online, этот древний продукт был найден на кладбище рядом с мумиями. Благодаря сухому климату региона сыр хорошо сохранился.

Анализы показали, что он принадлежит к кефирному типу и был сделан из молока коров и коз. Интересно, что микробиота сыра имеет сходство с современными молочными продуктами Кавказа и Тибета, что указывает на существование древних торговых путей.

Ученые считают, что древний сыр, вероятно, имел кислый вкус, схожий с современными французскими сырами с характерным резким ароматом.

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