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Posted 26 сентября, 11:20

Published 26 сентября, 11:20

Modified 26 сентября, 11:22

Updated 26 сентября, 11:22

Появились новые подробности смертельного пожара в доме на Новгородской в Омске

Две жизни оборвались в огне. В Омске расследуют причины пожара на Новгородской

26 сентября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney

Появились новые подробности смертельного пожара в доме на Новгородской в Омске

На улице Новгородская случилась трагедия. СК по Омской области выясняет причины пожара

В Омской области следственные органы начали проверку после трагического пожара, который произошел вечером 25 сентября в частном доме на улице Новгородская в Омске. В результате инцидента погибли две женщины: 47-летняя хозяйка дома и ее подруга.

По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Эта версия пока является основной, однако следователи продолжают работать над установлением всех деталей трагедии. В результате проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия правоохранительных органов.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске на балконе многоэтажки в Октябрьском округе произошел пожар. причиной которого стала непотушенная сигарета.

Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Трагедия#Жертвы#Следственные органы#СК по Омской области
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