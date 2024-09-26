Две жизни оборвались в огне. В Омске расследуют причины пожара на Новгородской

Posted 26 сентября, 11:20
Published 26 сентября, 11:20
Modified 26 сентября, 11:22
Updated 26 сентября, 11:22
В Омской области следственные органы начали проверку после трагического пожара, который произошел вечером 25 сентября в частном доме на улице Новгородская в Омске. В результате инцидента погибли две женщины: 47-летняя хозяйка дома и ее подруга.
По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Эта версия пока является основной, однако следователи продолжают работать над установлением всех деталей трагедии. В результате проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшие действия правоохранительных органов.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на балконе многоэтажки в Октябрьском округе произошел пожар. причиной которого стала непотушенная сигарета.